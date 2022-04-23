Первое признание поражения России было еще в марте, – Пионтковский

В разведке Великобритании считают, что заявление Сергея Шойгу о "введении новых методов ведения боевых действий" является признанием того, что все идет не по плану России. Однако первое признание поражения со стороны Кремля произошло еще 25 марта.

Об этом рассказал российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала.

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По его словам, признанием неудачи стало выступление заместителя начальника генштаба России Сергея Рудского о том, что российская сторона якобы не собиралась "брать" города в Украине. А их целью была полная оккупация Донецкой и Луганской областей.

То есть, это было первым признанием невозможности выполнения цели, которую поставил главнокомандующий. С тех пор дискуссия развертывается в этих рамках,

– отметил публицист.

Пионтковский добавил, что России придется шаг за шагом признавать свое поражение в Украине.

Напомним, что оккупанты начали принудительную "мобилизацию" на временно оккупированных территориях Украины. Речь идет о Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

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