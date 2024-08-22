Стоял за пуленепробиваемым стеклом: Трамп впервые выступил перед избирателями под открытым небом после покушения

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп в среду, 21 августа, провел свой первый митинг под открытым небом после совершенного на него покушения. Во время выступления на мероприятии, посвященном национальной безопасности, в Северной Каролине американский политик был за пуленепробиваемым стеклом.

Говоря о политике, Трамп, в частности, раскритиковал своего предшественника бывшего президента-демократа Барака Обаму за комментарии во время съезда Демократической партии.

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Трамп впервые выступил под открытым небом после покушения

Дональд Трап также раскритиковал действующего президента США Джо Байдена, и кандидата от демократов Камалу Харрис за вывод войск из Афганистана, из-за войны России против Украины и обострения на Ближнем Востоке, неоднократно возвращаясь в своих выступлениях к съезду демократов в Чикаго, на котором участники один за другим называли Трампа угрозой для Соединенных Штатов, если тот вернется в Белый дом.

Трамп выступал из-за трибуны, окруженной пуленепробиваемым стеклом, что образовывало защитную стену по всей сцене, на которой находился политик.

Собственно, это часть усиленных мер безопасности после стрельбы на митинге в Пенсильвании 13 июля. Так, по периметру сцены были сложены контейнеры, чтобы создать дополнительные "стены" и перекрыть возможные линии обстрела. Кроме этого, на крышах находились снайперы.

Издание отмечает, что мероприятие, посвященное вопросам национальной безопасности, стало частью недельной серии "контрпрограмм" Трампа, направленных на "противодействие" съезду демократов. Второй вечер съезда Демократической партии во вторник, 20 августа, был очень насыщенным. В частности, он включал в себя речи Барака Обамы и его жены Мишель, которые раскритиковали республиканского кандидата.

Трамп не промолчал и, свою очередь, высмеял как съезд, так и частые упоминания о нем на выступлениях. Он также высмеял Харрис как "самого радикального левого кандидата, который когда-либо баллотировался на высокую политическую должность" в США, и сказал, что она разрушит страну, если ее изберут президентом.

На митинге в среду к Трампу присоединился также его кандидат в вице-президенты сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс, который раскритиковал своего соперника- демократ Тима Волза.

Так, Дональд Трамп в течение недели посещал ключевые "шаткие" штаты - это самая активная неделя его предвыборной кампании со времен республиканских праймериз.