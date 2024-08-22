Говорячи про політику, Трамп, зокрема, розкритикував свого попередника колишнього президента-демократа Барака Обаму за коментарі під час з'їзду Демократичної партії.

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Трамп вперше виступив просто неба після замаху

Дональд Трап також розкритикував чинного президента США Джо Байдена, і кандидата від демократів Камалу Гарріс за виведення військ з Афганістану, через війну Росії проти України та загострення на Близькому Сході, неодноразово повертаючись у своїх виступах до з'їзду демократів в Чикаго, на якому учасники один за одним називали Трампа загрозою для Сполучених Штатів, якщо той повернеться в Білий дім.

Трамп виступав з-за трибуни, оточеної куленепробивним склом, що утворювало захисну стіну по всій сцені, на якій перебував політик.

Власне, це частина посилених заходів безпеки після стрілянини на мітингу в Пенсильванії 13 липня. Так, по периметру сцени були складені контейнери, щоб створити додаткові "стіни" й перекрити можливі лінії обстрілу. Крім цього, на дахах перебували снайпери.

Видання зазначає, що захід, присвячений питанням національної безпеки, став частиною тижневої серії "контрпрограм" Трампа, спрямованих на "протидію" з'їзду демократів. Другий вечір з'їзду Демократичної партії у вівторок, 20 серпня, був дуже насиченим. Зокрема, він охоплював промови Барака Обами та його дружини Мішель, які розкритикували республіканського кандидата.

Трамп не змовчав і, своєю чергою, висміяв як з'їзд, так і часті згадки про нього на виступах. Він також висміяв Гарріс як "найрадикальнішого лівого кандидата, який коли-небудь балотувався на високу політичну посаду" в США, й сказав, що вона зруйнує країну, якщо її оберуть президентом.

На мітингу в середу до Трампа приєднався також його кандидат у віцепрезиденти сенатор від Огайо Джей Ді Венс, який розкритикував свого суперника- демократа Тіма Волза.

Так, Дональд Трамп протягом тижня відвідував ключові "хиткі" штати — це найактивніший тиждень його передвиборчої кампанії з часів республіканських праймеріз.