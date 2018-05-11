Первоклассники не получат треть учебников к 1 сентября

Старт "Новой украинской школы" под угрозой – в Министерстве образования и науки до сих пор не определились с проектами почти трети из 32 учебников комплекта учебной литературы для учащихся 1-х классов.

В начале мая 2018 года конкурсная комиссия объявила результаты первого этапа отбора проектов учебников. В комиссию не подано ни одного проекта по 5 учебных предметов, еще пять проектов получили негативные отзывы экспертов и пока не попадают в следующий этап конкурса. Даже если МОН срочно объявит и успешно проведет повторный конкурс учебников, напечатать их к 1 сентября типографии не успеют. Следовательно, с чем школьникам и учителям "НУШ" начинать 2018/2019 учебный год – неизвестно. 24 Канал выяснил, почему вслед за десятиклассниками, которые не получат новых учебников на 1 сентября, в очередь по учебную литературу чиновники МОН поставили и первоклассников.

Всего для учащихся 1-х классов в министерстве планируют напечатать 4135759 экземпляров учебников и пособий. Отбор проектов учебной литературы МОН объявило 2 апреля 2018 года. В начале мая в Институте модернизации содержания образования, который проводит конкурс, объявили результаты первого этапа, которые вряд ли порадуют родителей будущих школьников и их учителей. Ведь нет учебников для изучения армянского, молдавского, румынского, словацкого и венгерского языков в 1-х классах школ с украинским языком обучения - ни один автор не подал проект учебника по этим предметам.

Еще одно "достижение" конкурса: 14 предметов в первом классе "НУШ" будут изучать по учебникам, отобранным на безальтернативной основе. И то при условии, что 5 проектов учебников, отвергнутых экспертами, преодолеют порог апелляции. Если же ко второму этапу конкурса их не допустят, то первоклассники школ с крымскотатарским языком обучения останутся без букваря, в украиноязычных школах не будет учебников по крымскотатарскому, цыганскому и польскому языках, а в польскоязычных – учебной литературы по украинскому языку.

Причина – низкое качество экспертизы проектов учебников.

По Положению о проведении конкурса, каждый проект проходит четыре экспертизы, экспертные группы для которых формирует Институт модернизации содержания образования. Научно-методическую экспертизу осуществляют эксперты из числа учителей, методистов и научно-педагогических работников, психолого-педагогическую – эксперты-психологи, дизайнерскую – дизайнеры учебной литературы, а эксперты по антидискриминационной экспертизе – антидискриминационную. Эксперты первых двух экспертиз должны выставить оценки и обосновать их, заключения остальных экспертов носят рекомендательный характер. Но экспертиза часто осуществляется формально.

"К сожалению, иногда складывается ситуация, когда учебник по биологии несколько лет получает все больше учительских голосов, а потом психолог по детскому питанию может заблокировать право учителей его выбирать. Или же конкурсная комиссия при Институте модернизации содержания образования может превысить свои полномочия: снять несколько баллов с одного учебника и добавить другому несколько лишних баллов. Поэтому книга талантливого автора, которая три года подряд набирала все больше сторонников, а в прошлом году стала выбором для 142000 учеников, может быть не напечатана, потому что учителя оставили без шанса проголосовать за нее. Это нормально, когда один или два человека могут не допустить полностью готовый апробированный учебник к выбору учителей?" – отметил во время конкурса учебников для 10-х классов директор издательства "Ранок" Виктор Круглов.

Ситуация повторилась и во время конкурса учебников для 1-х классов. Мы проанализировали экспертные заключения на проекты учебников для 1-х классов. Оказалось, что не имея экспериментальных свидетельств, эксперты выбраковывают даже учебники, которые прошли успешную апробацию во время пилотирования Государственного стандарта начального общего образования в 100 украинских школах 2017/2018 учебного года.

Все проекты учебников для 1 класса создавались на основе двух типовых образовательных программ, разработанных авторскими коллективами под руководством Романа Шияна и Александры Савченко. Но эксперты вряд ли подробно ознакомились с этими программами, которые определяют рекомендуемые подходы к планированию и организации в школе единого комплекса образовательных компонентов для достижения учащимися обязательных результатов обучения. Иначе в их заключениях не было бы такого большого количества субъективных выводов.

Например, 13 проектов букварей и учебников под шифрами П 0102, П 0106, П 0110, П 0115 - П 0117, П 3001, П 3004, П 3008, П 3009, П 3011 - П 3013 получили негативные отзывы за отсутствие такой части учебника как вступление. При этом письмом МОН от 04.04.2018 г. № 1/9-207 четко разъяснено, что вступление в учебнике 1 класса не является обязательным, решение о его целесообразности принимается авторским коллективом. Но в выводах относительно одних проектов баллы за такую «оплошность» эксперты не снимают, а другим – снижают оценки буквально к единице.

Случается, что один эксперт-методист проекта учебника снимает баллы за несоответствие обложки Государственным санитарным нормам и правилам, а остальные три, наоборот, оформление отдельных структурных компонентов учебников считают соответствующим. Хотя эту экспертизу должны проводить специалисты-дизайнеры.

Или же один эксперт высоко оценивает интеграцию образовательных областей, заложенную в учебнике, отмечает его компетентный характер, что позволяет формировать соответствующую систему знаний ученика о естественной и социальной среде, способствует выработке практических умений и навыков. Другой же эксперт, ничего не конкретизируя и пользуясь собственными впечатлениями, делает диаметрально противоположный вывод – и ставит низкий балл.

Один эксперт даже вменял авторам «частичное соответствие проекта учебника подготовке к школьному обучению в условиях дошкольного учреждения». Хотя конкурс, напомним, предусматривает отбор проектов учебника для учащихся 1-ых классов учреждений общего среднего образования, а не для дошкольников.

Рецензируя три проекта "Букварь" по украинскому языку (П 0105, П 0110, П 0116), эксперты снизили баллы за использование схематического изображения звуков и слов в предложении. При этом новый Государственный стандарт начального образования и новые типовые образовательные программы не отрицают использования схематического обозначения.

Порой доходит до смешного. Эксперты проектов П 0106, П 1013, П 0114, например, считают имена Ида, Адам, Эмма, Лола, Николас, Мена, Шамиль и даже название животного лама нежелательной иноязычной лексикой, поскольку она не создает украиноязычное наполнение учебника. А в рецензии на проект П1011 эксперт предлагает не вводить в "Букварь" букву "Ы", с которой не начинаются слова и в орфографическом словаре нет ни одного слова, которое бы писалось с большой буквы "Ы". Это же нонсенс! А как же возглас "Ыч" в начале предложения? "Ыч який!", например?

Еще одна "находка" эксперта – "закон физики о плотности" в рецензии П 3108. Такого закона нет. Есть понятие плотности, которое в курсе начальной школы вообще-то не рассматривают. Но эксперт уверен, что закон о плотности существует! Можно ли считать его экспертизу компетентной?

Некоторые эксперты даже знали, чей проект рецензируют! Иначе как растолковать заключение эксперта по учебнику П 0111: "В проекте учебника команды А.Я. Савченко профессиональные <...> ошибки отсутствуют". И на самом деле, автор этого проекта учебника работает в Национальной Академии педагогических наук Украины.

Некоторым проектам снизили оценки за невысокий уровень украиноведческого наполнения содержания учебника. Хотя в рукописях использованы тексты произведений украинских писателей, есть сведения о деятелях культуры Украины, известных украинских спортсменов, артистов. Устное народное творчество представлено загадками, поговорками, пословицами, проиллюстрировано растительный и животный мир Украины.

Низкими баллами эксперты наказывали авторов и за недостаток тем по гражданскому образованию. Хотя соотношение содержания и часов на изучение каждой темы заложено разное. Типичная программа на неделю предусматривает 2 часа на изучение естествознания, 1 чам – на технологии, а на гражданскую, историческую и обществоведческую области – по 0,5 ч. И то, что авторы раскрыли некоторые темы во второй части учебника, эксперты не учли.

Также раскритиковали авторов за не полностью составленный букварь. Например, анализируя структуру и смысловое соответствие программе букваря под шифром П1002, эксперт отметил, что отсутствует полный материал для изучения отдельных букв и целая послебукварная часть. И за это нарушение снизил баллы. Оказывается, эксперты второй части учебника даже не видели, потому что по Положению о конкурсе участники отбора подают проект первой части учебника. Соответственно, экспертизу прошли только начальные части проектов учебников. А на основании выводов экспертов министерский гриф "Рекомендовано ..." получила целая книга. Поэтому то, что и как написано во второй части учебника, в ИМСО будут анализировать без привлечения экспертов, которые отбирали первую часть.

Как видим, чиновников ИМСО мало интересуют содержательное наполнение и качество учебников, с которыми первоклассники пойдут в "Новую украинскую школу". Конечно, если эти учебники еще и успеют напечатать.