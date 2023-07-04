Ни чести, ни морали: Россия в Первомайском ударила по месту прощания с защитником Украины

Днем 4 июля Россия в очередной раз совершила теракт, ударив по Первомайскому, что в Харьковской области. При этом оккупанты цинично целили по месту прощания с погибшим военнослужащим Олегом Фадеенко с позывным "Малыш".

О том, куда именно целили террористы, рассказал один из командиров спецподразделения ГУР МО "Кракен" Сергей Величко с позывным "Чили". Свой комментарий обстрела он записал на видео, распространенное в телеграм-каналах, пишет 24 Канал.

К теме Террористический удар по Первомайскому: известно о десятках раненых

Оккупантов ждет только месть

Он сказал, что украинцы давно не говорят ни о чести, ни о моральных ценностях оккупантов, ведь на протяжении всех лет войны России против Украины стало понятно, что такие качества им просто не присущи. Однако россиянам не стоит забывать, что ожидает их впереди.

Когда вы стреляете по точке прощания с погибшим бойцом, который с честью отстаивал украинские земли, это не только ничтожно, вам нет прощения. За нами только месть, месть за всех погибших,

– подчеркнул командир спецподразделения.

"Чили" прокомментировал российскую атаку: видео

Стоит отметить, что на месте обстрела не расположены никакие военные или промышленные цели. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона подчеркнул, что Россия ударила ракетой "Искандер" в жилой район города.

Пострадавшие от российской атаки

Также в своем видео Сергей "Чили" Величко отметил, что во время российской атаки ни один человек, пришедший на прощание, не был ранен. Однако, к сожалению, в результате российской атаки ранения получили другие украинцы.

Так, сначала сообщалось, что от российских обстрелов пострадали 12 человек, из которых 5 детей. Однако через несколько часов, по состоянию на 17:30, их количество выросло. К счастью, по предварительной информации, погибших нет.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, в настоящее время стало известно о 38 раненых, из которых – 12 детей. Причем самому маленькому малышу, которому медики оказали помощь на месте, исполнилось всего 3 месяца.

Ракетная атака по Первомайскому: коротко