Первые часы были тяжелыми, но мы выстоим, – Зеленский

Уже восьмой день украинцы противостоят российской агрессии. Несмотря на то, что первые часы войны были тяжелыми и ужасными, мы выстояли.

И, как сказал президент Владимир Зеленский в своем новом обращении к украинцам, так будет и дальше, передает 24 канал.

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Президент подчеркнул, что с первых минут войны мы были едиными, а значит – сильными.

Мы выстояли и стоим дальше. Стоим так, что оккупанты были вынуждены изменить свою тактику. Ракетно-бомбовые удары России по украинским городам – это признание, что не смогли сделать ничего существенного на нашей земле,

– заметил Зеленский.

Он подчеркнул, что все линии нашей обороны сохранены и ни в каком направлении у врага нет успеха.

"Они подавлены и обречены", – констатировал украинский лидер.

Утреннее обращение Владимира Зеленского от 3 марта: смотрите видео

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