І, як сказав президент Володимир Зеленський у своєму новому зверненні до українців, так буде і надалі, передає 24 канал.

Важливо Нема такого бункера, щоб пережити відповідь Бога, – Зеленський звернувся до Путіна

Президент наголосив, що з перших хвилин війни ми були єдиними, а значить – сильними.

Ми вистояли і стоїмо далі. Стоїмо так, що окупанти були змушені змінити свою тактику. Ракетно-бомбові удари Росії по українських містах – це зізнання, що не змогли зробити нічого суттєвого на нашій землі,

– зауважив Зеленський.

Він підкреслив, що усі лінії нашої оборони збережені і на жодному напрямку у ворога немає успіху.

"Вони пригнічені і приречені", – констатував український лідер.

Ранкове звернення Володимира Зеленського від 3 березня: дивіться відео

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