Подробнее о первых ужасных днях полномасштабной войны в Мариуполе 24 Каналу рассказали волонтер, блогер, президент Мариупольского телевидения Николай Осиченко и председатель Мариупольского районного совета Вадим Пикуз.

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О самом большом страхе

2 марта 2022 года, когда Россия разбомбила основную электроподстанцию в городе, эфир Мариупольского телевидения закончился навсегда. Вода, электричество, отопление исчезли в украинском Мариуполе навсегда. Тогда местные поняли, что ситуация не похожа на 2014 год. На тот момент город уже был в осаде.

Мы ждали, что к нам кто-то подойдет с "большой земли". Со 2-го марта город начал погружаться в каменный век. Я пил кипяченую воду из системы отопления. Там была "дичь",

– сказал блогер.

И добавил, что если бы снова попал в Мариуполь и у него был выбор "уехать или остаться", он выбрал бы второй вариант. Мужчина спас несколько жизней, по его словам, это лучшее, что он делал за всю свою жизнь.

"Самый большой страх был тогда и иногда есть сейчас, что мы с семьей не погибнем вместе. Я понимал четко: если погибну я – они не выживут, если погибнут они – мне жить ни к чему. Когда ездил по городу, то очень боялся погибнуть, и не потому, что мне себя жалко. Я не мог представить, что будет с ними. У меня не было даже тогда мысли, что мы выживем. Там был ад", – подчеркнул Николай Осиченко.

Как выезжали из Мариуполя

15 марта семья Осиченко и еще 2,5 тысячи автомобилей выехали из Мариуполя. Они передвигались большим караваном. Почти на каждом шагу были разбитые и простреленные автомобили с надписями "дети". Тогда мариупольцы еще не знали, что это для россиян ничего не стоит. Ведь выехали из города за день до удара по Мариупольскому драмтеатру, в подвалах которого погибли десятки людей, в частности детей.

"До войны я долетал на тачке из Марика в Запорожье за 2 – 2,5 часа. Мы выехали в 9 утра из нашего дома и заехали в Запорожье где-то около полуночи. Более чем 20 блокпостов оккупантов. На каждом из них я прощался с жизнью. Если бы у них тогда был доступ к интернету и они увидели мои видеоблоги, в которых я рассказывал о том, что у нас творится, дальше бы я уже не ехал. Но, слава Богу, все обошлось", – заметил блогер.

Семье удалось покинуть Мариуполь, потому что распространились слухи, что кто-то из местных смог выехать 14 марта и будто добрался до Запорожья. За день до того, 13 марта, под их дом российский самолет выпустил 3 ракеты "НУРС". Выбило окна и двери, а температура в марте ночью могла достигать до 14 градусов мороза. Тогда Николай Осиченко понял, что нужно выезжать – понемногу заканчивались запасы еды и воды. И хорошо, что выехал, потому что уже 19 марта оккупанты искали мужчину как "руководителя нацистского телеканала".

Как обыскивали на блокпостах

В первые дни полномасштабной войны Вадим Пикуз, будучи заместителем председателя Мариупольского района, добровольцем присоединился к составу сводного отряда национальной полиции Донецкой области. На тот момент ситуация в городе была контролируемой благодаря нашим военным, которые были способны оборонять город, хотя нашествие было со всех сторон.

Мы не были готовы, что с Запада (Запорожской области – 24 Канал) к нам придет армия. Те ребята, которые защищали город – настоящие львы и титаны, они это доказали всему миру. Они держали геройскую оборону и даже когда уже начались бои в городе и полицейские вступали в бои, наши ребята до последнего держали каждый квадрат нашего города. Я благодарю этих ребят за их смелость и поступки,

– сказал Пикуз.

Он и другие несколько мужчин приняли решение о выезде из Мариуполя, когда не осталось автомобилей, чтобы перемещаться и помогать людям. Поэтому 20 марта отправились из города и добрались до Запорожья за 8 часов. Перед отъездом они переоделись в обычную одежду, взяли родных и некоторые вещи. Пока добрались, преодолели 27 блокпостов. На некоторых их высаживали из машин, заставляли раздеваться, искали следы от оружия и татуировки.

"Пытались нас, как говорят, вывести на чистую воду – кто мы такие. Мы держались до последнего. У каждого была своя легенда, которой мы придерживались. Благодаря этому смогли все-таки выехать и добраться до Запорожья. Выехали из Мариуполя около 10 утра. В Васильевке были где-то в 18 – 19 часов. Нас долго не пропускали и потом уже около 23 ночи мы заехали в Запорожье", – рассказал Вадим Пикуз.

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