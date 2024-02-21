В начале полномасштабного вторжения нынешний командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк тогда возглавлял ООС. Именно под его руководством происходила оборона населенных пунктов на востоке страны. Генерал рассказал, почему оккупантам в конце концов удалось взять Мариуполь.

Смотрите также "Верните моего папу из плена": в Киеве прошла большая акция за освобождение защитников Мариуполя

Получили несколько ударов

По словам Павлюка, украинские группировки, которые стояли на защите Мариуполя, получили удар с запада.

Мощная вражеская группировка вышла в тыл нашим подразделениям. Украинским силам удалось перегруппироваться. Впрочем, все равно имеющиеся части и средства уже не способны были остановить "ту армаду, которая пошла на нас", вспоминает генерал.

Россияне перерезали основную дорогу, и наша группировка оказалась в окружении.

Мы немедленно начали создавать силы для того, чтобы пробить этот коридор. Я вывел 95-ю бригаду (95 ОДШБР – 24 Канал), сделав перегруппировку, и начал готовить ее для проведения контрудара. Но мы четко видели, что трое суток беспрестанно шли войска с запада, для того, чтобы создать такую линию, чтобы мы ничего не могли сделать,

– рассказал Павлюк.

Действительно, группировка, которая была в Мариуполе, она связала все российские силы на себе, и этим фактически спасла юг от полного отрезания Украины от Черного моря.

Можно ли было спасти Мариуполь

Генерал рассказывает, что, кроме удара с запада, враг также нанес удар с северо-востока. Российская харьковская группировка ударила нашим подразделениям в спину через Изюм.

Я был вынужден целой бригадой закрыть и эту щель, которую они нашли, чтобы ударить нам в спину. Бригада прекрасно справилась. Российская группировка была остановлена. Противник, понеся потери, остановился и началась позиционная оборона,

– вспомнил Павлюк.

Далее, как отмечает военный, с середины марта Украине уже удалось стабилизировать линию фронта и перейти к позиционной обороне. Враг уже больше не мог делать больших прорывов. А наши тем временем смогли перегруппировать войска, доукомплектовать армию и в дальнейшем держать линию.

"Это позволило сковать огромные силы противника вокруг восточной группировки войск", – говорит Павлюк.

Спасти Мариуполь было невозможно, потому что противник преобладал в 7 – 10 раз. Павлюк признал, что для прорыва ему нужно было как минимум три – четыре бригады, чтобы провести контрударную операцию. Вместо этого у него была только одна бригада, неполная, которую он снял с передовой.

Справка: В новом году Украина провела три больших обмена – 3 января, 31 января и 8 февраля. Всего домой удалось вернуть 537 воинов. Подавляющее большинство из них – защитники Мариуполя. В бригаде "Азов" отметили, что оккупанты давно не меняют их бойцов, которые в составе батальона последними удерживали вражеские силы в Мариуполе, не давая противнику возможности перебросить свои подразделения на другие направления.