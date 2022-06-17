В первые месяцы войны оккупанты воровали у бойцов ВСУ три вещи, – Макарук назвал их

Как только русские военные оккупировали определенные территории в Украине, они начали воровать у наших военных некоторые вещи. И чаще всего это было оружие, носки и что-то вроде бронежилетов.

Об этом 24 каналу рассказал представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук. Он говорит, что кафиры имеют старое вооружение и личные вещи в ужасном состоянии.

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Например, как сказал Макарук, у мобилизованных мужчин из Донбасса бронежилеты были еще со времен Афганской войны.

В первые месяцы войны кафиры активно воровали у украинских военных, даже пленных, три вещи – оружие, носки и что-то типа плитников (для бронежилетов – 24 канал),

– рассказал Макарук.

По его словам, российские захватчики сами кричат, что они одеты в вещи ужасающего состояния.



Оккупанты воровали обувь у украинских военных / Фото InformNapalm

"Расскажу личный случай – поймали наши военные оккупанта, он несколько дней пробыл в нашем плену. Ему принесли пищу такую же, как и нам. Он начал спрашивать, наши ли военные едят такое же и регулярно ли их так кормят. Он был удивлен ", – вспоминает спикер.

Макарук добавил, что когда оккупант увидел, что наши сержанты, офицеры и солдаты носят военную обувь "Лова", которые сами себе купили за зарплату, то удивился еще больше.

"У них вообще нет дополнительных девайсов и снаряжения", - отметил спикер.

Смотрите полное интервью с Михаилом Макаруком:



К слову, кафиры превратили мародерство в Украине в целый "бизнес". Захватчики свозят награбленное у украинцев к своим родным, а те перепродают украденные вещи.

Шокированные уровнем жизни в Украине, россияне вывозили с оккупированных территорий все, что могли от ювелирных изделий и бытовой техники до женского белья.

Так, в информационном агентстве Минобороны Украины составили своеобразный рейтинг и выбрали 5 самых нелепых вещей, которые кафиры выносили из украинских домов. Речь не только о телевизорах, блендерах и мясорубках, кафиры воровали больше всего:

бойлеры,

носки,

бери,

унитазы,

и даже собачьи будки.

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