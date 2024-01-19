Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Отметим, что днем ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в этом году уже должны быть первые победы F-16 в небе над нашим государством.
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Игнат о F-16
Юрий Игнат отметил, что слышал интригующее заявление Дмитрия Кулебы о победах F-16 в украинском небе. Спикер подчеркнул, что эти истребители могут эффективно уничтожать и "Шахеды", и крылатые ракеты. По мнению Игната, они были созданы для этого, в отличие от советских самолетов.
В то же время F-16 могут наносить удары и по наземным целям. Украине нужны не только истребители, но и идущий к ним спектр вооружения. Прежде всего, это поможет перебить вражескую логистику. Боеприпасы – это база. Тогда будут победы.
Действительно есть подготовка глобальная, партнеры пошагово действуют в соответствии с планом действия. Есть четкий план действий по постановке на вооружение этого типа самолета. Подготовка инфраструктуры и инженеров, которые будут обеспечивать эксплуатацию,
– добавил Игнат.
Украине нужно больше вооружения. Пилоты называют лишь один недостаток того оружия, которое мы получаем – его мало. Количество нужно для болезненных ударов – как было в России, так и на оккупированных территориях.
F-16 и Украина
- Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что передача истребителей F-16 – это сложный процесс. Подготовка продолжается по графику и по тому плану, который сегодня имеет наша сторона. Никаких форс-мажоров там нет. Эти самолеты обязательно будут в украинском небе.
- Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал об обучении пилотов на F-16. Оно происходит в разных странах. Самая первая группа сейчас учится в Дании. Они быстрее всего закончат все процессы. Другая группа пилотов, которая учится в Британии – это выпускники 2023 года. Есть еще одна группа, которая работает в Соединенных Штатах.
- В то же время после заявления командующего Сухопутными войсками Александра Сырского начали доноситься мнения, что Украине нужны, например, еще и штурмовики А-10. Однако Воздушные силы подчеркнули, что приоритетом являются именно истребители F-16, поскольку они многофункциональны. Уже после их освоения можно говорить о других самолетах.