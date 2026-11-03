Отвоевали пост губернатора: остров Гуам прислал первые результаты выборов в США

На тихоокеанском острове Гуам 3 ноября подвели первые итоги промежуточных выборов в США. Республиканцы отвоевали пост губернатора, а демократы взяли место делегата в Конгрессе.

Как пишет The Guardian, эта тихоокеанская территория первой объявляет результаты из-за своего расположения вблизи линии смены дат.

Реакция Трампа на первые итоги

По предварительным подсчетам местной избирательной комиссии, новым губернатором станет республиканец Висенте Ада. В то же время избиратели назвали демократку Алисию Энн Гарридо Лимтиако делегатом в Палату представителей без права голоса.

Дональд Трамп назвал итоги голосования сильным выступлением своей партии.

Гуам, который всегда считался крепостью демократов, только что рано утром объявил о победе РЕСПУБЛИКАНЦЕВ в главной гонке – за пост губернатора. Поздравляю, Тони Ада! Также республиканцы имеют большинство в сенате. Надеюсь, это предвещает то, что будет дальше!

– написал политик в соцсети.

Что решается на выборах в Конгресс?

3 ноября американцы переизбирают все 435 мест в Палате представителей, 35 из 100 мест в Сенате, а также 39 губернаторов. Сейчас обе палаты парламента контролируют республиканцы, удерживая 53 места в Сенате и 218 в Палате представителей. Демократам необходимо завоевать как минимум четыре дополнительных мандата в верхней палате и три в нижней, чтобы вернуть контроль над законодательным органом.

Если оппозиция получит большинство хотя бы в одной из палат, принятие законов для Белого дома существенно усложнится, а представители Демократической партии получат рычаги для проведения парламентских расследований.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах началось голосование, охватившее все штаты от восточного побережья до Аляски и Гавайев.