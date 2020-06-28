Уникальный проект начали во Львове. Там жители многоквартирных домов первыми в Украине начали отдельно сортировать органические отходы. Пилотный проект оказался успешным. Поэтому вскоре в городе станет больше контейнеров с надписью "Органика".

Это, в частности, позволит ежемесячно экономить несколько тысяч гривен на вывозе мусора. Подробнее – в материале журналистов 24 канала.

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Жители одного из львовских ОСМД каждое утро выбрасывают органический мусор в отдельный контейнер: его установили еще в конце мая. За это время собрали более полутора тонн отходов.

Экономия для дома составила около 2 тысяч гривен. Сортировка органических отходов уменьшила нагрузку на контейнер "Смешанные отходы", который мы оплачиваем на ориентировочно такую сумму,

– пояснил глава ОСМД Тарас Колодий.

Туда, кроме фруктов, овощей и другой еды, сбрасывают и скошенную траву или опавшие листья. А благодаря конструкции контейнера отходы не гниют и не выделяют неприятного запаха. Такую инновацию решили попробовать и жители 4 других львовских ОСМД.

Из органики изготавливают компост

Контейнеры с пометкой "Органика" вывозят дважды в неделю специально оборудованные мусоровозы. Пункт назначения – компостная станция.

Сначала техника загружает органический мусор в компост-контейнер. Там его обеззараживают в течение 70 часов, чтобы уничтожить вредные бактерии. Далее, по словам директора КП "Зеленый город" Святослава Евтушенко запускается аэратор: он все перемалывает, перемешивает, насыщает воздухом и влагой.

Надо следить за процедурой и внесением полезных бактерий, которые необходимы для уменьшения запаха и ускорения процесса компостирования,

– подчеркнул он.

В результате такого процесса, который длится 8 недель, отходы превращаются в удобрение. "Компостное – это уже органическое удобрение, которое будет передаваться для удобрения клумб, насаждений, парков, скверов, раздаваться бесплатно жителям", – рассказал Евтушенко.



Органические отходы отправили на переработку / Скриншот из видео

Поэтому теперь львовяне получают удобрения вместо отходов, которые безответственно выбрасывают в других городах. Благодаря таким плюсам переработки во Львове вдвое увеличат количество контейнеров для органических отходов.