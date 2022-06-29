Первые защитники "Азовстали" уже в Украине, – в Ассоциации семей защитников прокомментировали обмен

Украина провела один из крупнейших обменов военнопленными с начала полномасштабного российского вторжения. Среди них значительная часть защитников Мариуполя.

Об этом 29 июня в 18:23 сообщили в Ассоциации семей защитников "Азовстали". Обмен прокомментировали представительницы штаба Татьяна Харько и Екатерина Попова.

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"Сегодня мы были на обмене военнопленными и можем сказать, что первые защитники "Азовстали" уже вернулись к нам. Очень большое счастье видеть их улыбки, видеть их глаза. Мы ждем абсолютно каждого защитника. Я очень жду своего брата и каждого героя, кто защищал нашу страну. Мы благодарны каждому человеку, который приложил свою руку к этому важному делу", – сказала Татьяна Харьков.

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"Мы очень благодарны Главному управлению разведки Украины за то, что мы имели сегодня возможность присутствовать здесь и убедиться, что наши защитники возвращаются домой. Ассоциация будет работать, пока последний защитник не вернется домой живой и невредимый. Слава Украине", – добавила Екатерина Попова.

Что известно об обмене

В ГУР МО рассказали, что между Украиной и Россией провели крупнейший обмен пленными от полномасштабного вторжения оккупантов. На родину вернулись 144 украинских военных. Из них 95 защитников "Азовстали", а 43 героя из известного полка бойцов под руководством Дениса Прокопенко.

В разведке отметили, что у большинства защитников тяжелые телесные повреждения:

огнестрельные и осколочные ранения;

взрывные травмы;

ожоги;

переломы;

ампутации конечностей.

Сейчас врачи оказывают им медицинскую и психологическую помощь. В целом во время обмена удалось освободить 59 бойцов Национальной гвардии, 30 бойцов Военно-морских сил, 28 бойцов Вооруженных Сил Украины, 17 бойцов Государственной пограничной службы Украины, 9 бойцов территориальной обороны и бойца Национальной полиции Украины. Самому молодому защитнику исполнилось 19 лет, а самому старшему – 65.

На обмен пленными отреагировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он заверил, что несмотря на сложность Украина вернет всех своих защитников.

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