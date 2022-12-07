Первые затяжки сигаретой и морозный воздух воли: видео с освобожденными из плена защитниками

Украина продолжает возвращать домой своих военных. Во время очередного обмена, который провели вчера, 7 декабря, из плена удалось освободить 60 воинов.

Координационный штаб по обращению с военнопленными опубликовал видео первых минут пребывания наших защитников на свободной земле.

Внимание Сколько украинских защитников уже освободили из российского плена

Первые затяжки сигаретой на свободной земле, морозный воздух воли, объятия, разговоры с собратьями. Впереди – реинтеграция, лечение, реабилитация,

– сообщили в координационном штабе.

Отмечается, что работа над последующими обменами продолжается.

Возвращение украинских военных: видео

Кого удалось вернуть: что известно

Отметим, что среди 60 освобожденных воинов – 34 защитника ВСУ, 18 представителей Военно-морских Сил, 6 бойцов Госпогранслужбы и двое нацгвардейцев.

Среди уволенных – 15 офицеров и 45 представителей рядового и сержантского состава. В частности, спасены 34 защитника Мариуполя, в том числе 14 эвакуированных из "Азовстали".



6 декабря домой вернулись 60 защитников / Фото Координационный штаб

В каком состоянии уволены защитники

Почти все освобожденные защитники ранены, многие из них – в тяжелом состоянии.

Самому старшему из освобожденных военных – 58 лет, самому младшему – 21 год. Среди уволенных – две женщины: военный медик и представительница ВМС.



Защитников ждет реабилитация / Фото Координационный штаб

Все украинские герои обязательно вернутся домой / Фото Координационный штаб

Обмен пленными: последние новости

1 декабря Украина вернула 50 своих защитников. Среди них – защитники Мариуполя и "Азовстали", пленные, которые были в Оленовке, ранены, в том числе в боях на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях.

26 ноября из плена освободили еще 12 украинцев: они защищали остров Змеиный, ЧАЭС и Мариуполь. Кроме того, из плена удалось вернуть троих гражданских.

12 ноября обменяли еще 45 защитников Украины, а 19 ноября – трое морских пехотинцев.

Отметим, что только с 23 по 25 ноября произошло 3 обмена.

В ISW предположили, что обмены пленными участились из-за попыток России успокоить недовольство среди своих граждан по поводу мобилизации и медленных темпов освобождения их солдат.