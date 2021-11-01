В первых "красных" областях стабилизируется ситуация, – Ляшко

Области в Украине одна за другой переходят в красную карантинную зону. Впрочем, в тех регионах, где первыми усилили коронавирусные ограничения ситуация уже улучшается.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. 1 ноября он принял участие в селекторном совещании по противодействию распространению COVID-19 под председательством премьер-министра.

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По словам главы Минздрава, стабилизацию показателей зафиксировали в тех регионах, которые одними из первых ввели ограничения красной зоны. Говорится, в частности, о Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Отметим, что первым "красным" регионом в Украине осенью 2021 года стала Херсонщина. Жесткие коронавирусные ограничения ввели там с полуночи 15 октября. Уже 18 октября к этому региону присоединились Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.

Шмыгаль рассказал об оптимальном балансе

Премьер-министр Денис Шмыгаль обратил внимание на то, что Кабмин не вводил локдаун, который действовал в Украине во время предыдущих вспышек коронавирус. Торговым центрам и заведениям питания разрешили работать без дополнительных ограничений, если персонал полностью вакцинирован.

Это оптимальный баланс для того, чтобы замедлить распространение болезни и не останавливать экономической активности в стране,

– подчеркнул чиновник.

И добавил, что государство обеспечило возможность каждому бесплатно прививаться эффективной и проверенной вакциной. В МИНЗДРАВЕ обратили внимание на то, что за последнюю неделю октября в Украине выявили 152 тысячи новых случаев COVID-19. Из них 93,5% людей — вакцинированные.