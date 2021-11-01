Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. 1 листопада він взяв участь у селекторній нараді щодо протидії поширенню COVID-19 під головуванням прем'єр-міністра.

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За словами очільника МОЗ, стабілізацію показників зафіксували у тих регіонах, які одними з перших запровадили обмеження червоної зони. Мовиться, зокрема, про Херсонську, Запорізьку й Донецьку області.

Зазначимо, що першим "червоним" регіоном в Україні восени 2021 року стала Херсонщина. Жорсткі коронавірусні обмеження запровадили там від опівночі 15 жовтня. Вже 18 жовтня до цього регіону "приєдналися Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області.

Шмигаль розповів про оптимальний баланс

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернув увагу на те, що Кабмін не вводив локдаун, який діяв в Україні під час попередніх спалахів коронавірусу. Торговим центрам та закладам харчування дозволили працювати без додаткових обмежень, якщо персонал повністю вакцинований.

Це оптимальний баланс для того, щоб вповільнити розповсюдження хвороби та не зупиняти економічної активності в країні,

– наголосив урядовець.

Й додав, що держава забезпечила можливість кожному безкоштовно щепитися ефективною та перевіреною вакциною. У МОЗ звернули увагу на те, що за останній тиждень жовтня в Україні виявили 152 тисячі нових випадків COVID-19. З них 93,5% людей — невакциновані.