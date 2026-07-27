Об этом говорится в прессрелизе НГУ, пишет 24 Канал .

Что известно о второй волне кампании "Во-первых, люди" от НГУ?

Вторая фаза кампании состоит из серии визуальных макетов, созданных на основе реальных высказываний военнослужащих Национальной гвардии и видеоролика.

Идея рекламных сюжетов базируется на контрасте между обычными человеческими проявлениями и военной профессией:

"Стукаем по дереву – бьем по врагу";

"Макароны альденте – враг well done";

"Пишем эмоционально – действуем прицельно";

"Верим в "к счастью" - работаем на поражение".



Пример визуализации кампании "Во-первых, люди" / Фото пресс-службы НГУ

Эти антитезы демонстрируют главную идею кампании: военный может оставаться человеком, не теряя профессионализма и боевой эффективности.

Мы продолжаем говорить о Национальной гвардии на языке самих гвардейцев. Их истории, шутки, привычки и отношение к службе лучше всего показывают, что человечность и профессионализм не противостоят друг другу. Именно люди создают силу подразделения, а сильное подразделение способно эффективно выполнять боевые задания,

– отметил начальник отдела стратегических коммуникаций НГУ Дмитрий Образцов.

В отличие от первой волны, которая знакомила аудиторию с основной идеей из-за коротких контрастных сообщений, второй этап добавляет голоса самих военнослужащих. Они декларируют и демонстрируют ценности, подкрепленные своим опытом.

"Информационная кампания "Нацгвардия. Во-первых, люди" получила свое продолжение. В новом этапе мы еще глубже раскрываем истории гвардейцев, показывая, как их человеческие качества становятся основой военной силы. Наши сюжеты построены на простых, но очень узнаваемых контрастах. защита Украины. Не сдерживаются в эмоциях, когда присылают сообщения врагу, но четкие и сосредоточенные в боевой работе.

Особенностью второй волны стала легкая самоирония, естественно существующая внутри военной среды. Она не умаляет серьезности службы, а наоборот – показывает внутреннюю силу людей, даже в сложных условиях не теряющих чувство юмора и человеческого отношения друг к другу.

Когда мы работали над кампанией, хотелось не просто создать еще одну военную рекламу. Наша задача была показать Национальную гвардию такой, какой ее увидели мы сами. После дня, проведенного с гвардейцами, стало ясно: главное здесь – не форма или техника, а люди. Именно это ощущение мы и перенесли во второй этап кампании,

– отметил креативный директор агентства Dentsu Creative Ukraine Дмитрий Болсуновский.

Вторая волна кампании будет распространяться по цифровым каналам Национальной гвардии Украины и социальным сетям в формате видеороликов, коротких Reels и серии визуальных материалов.

"Больше всего меня поразили сами люди. Мы общались с гвардейцами во время съемок и увидели очень здоровую атмосферу взаимного уважения, поддержки и профессионализма. Это не нужно было придумывать или играть – достаточно просто дать возможность людям быть собой перед камерой", – отметил режиссер и оператор BAZA Production Эмиль Бахтыев.

Кампания "Во-первых, люди" является частью обновленной коммуникационной платформы Национальной гвардии Украины.