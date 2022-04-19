С первых недель битвы за Восток будет зависеть будущее Мариуполя, – советник мэра

Оккупанты уже начали масштабное наступление на Донбассе и пытаются взять Мариуполь под полный контроль. Именно от первых недель битвы за восток Украины будет зависеть будущее Мариуполя.

Об этом заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире 24 канала.

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По его мнению, большое сражение за Донбасс началось на Луганщине, Донетчине и Харьковщине.

Я уверен, что с первых недель этой борьбы будет, в частности, зависеть и будущее героической обороны Мариуполя.

– подчеркнул Андрющенко.

Советник городского главы добавил, что оккупанты забирают тела украинцев в Мариуполе.

"Они убирают убитых, потому что мы не видим тел погибших на улицах. Они либо готовят мобильный крематорий, либо это будет сосредоточено на пропаганде, чтобы обвинить ВСУ в массовых убийствах", – сказал Андрющенко.

От первых недель битвы за Восток будет зависеть будущее Мариуполя, – Андрющенко:



К слову, российские оккупанты сбрасывают на "Азовсталь" сверхтяжелые авиабомбы . Хотя в подземных укрытиях там находятся не менее 1 000 гражданских, в основном женщины с детьми и пожилые люди. В городе в затруднительном положении – отсутствуют вода, еда, отопление, свет.