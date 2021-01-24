Первый в 2021 году: эсминец США вошел в Черное море
Ракетный эсминец флота США Donald Cook 23 января вошел в Черное море. На это событие уже отреагировали и в России: говорят, что будут наблюдать.
Впервые в 2021 военный корабль США вошел в Черное море
Американский ракетный эсминец Donald Cook 23 января вошел в Черное море. Об этом отрапортовали в пресс-службе военно-морских сил США в твиттере.
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USS Donald Cook стал первым военным кораблем США в черноморских водах в 2021 году.
- В сообщении 6 флота американских ВМС (его зоной ответственности является регион Средиземного и окружающих морей) говорится, что "Donald Cook будет работать с партнерами для укрепления безопасности на море и в регионе".
Эсминец Donald Cook, к слову, в Черном море не впервые (в частности, в ноябре 2020, а в феврале 2019 он даже посещал Одессу), ведь корабли США регулярно патрулируют черноморскую акваторию для поддержки союзников и партнеров по НАТО.
На заход корабля США в Черное море отреагировали в России
Россияне обнародовали свое заявление еще до того, как американцы официально сообщили о заходе их корабля в Черное море. Впрочем, реакция России была достаточно сдержанной:
- "Силы и средства Черноморского флота приступили к наблюдению за действиями эсминца "Дональд Кук" ВМС США, который зашел 23 января 2021 года в акваторию Черного моря".
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