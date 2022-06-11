Первый чешский доброволец погиб в боях на Донбассе, – МИД Чехии

Многие иностранцы стали бок о бок с ВСУ, чтобы не дать российским оккупантам захватить Украину. К сожалению, среди героических иностранцев тоже есть потери.

Как только Россия начала полномасштабную войну против Украины, многие воины из разных стран мира прибыли в нашу страну, чтобы остановить российских оккупантов. Эти герои решили отстоять общечеловеческие ценности и показать, что мир не будет безразлично наблюдать за преступлениями России.

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Гибель героя из Чехии

Глава МИД Чехии Ян Липовский подтвердил, что в войне против российских оккупантов погиб первый чешский доброволец. Герой дрался с россиянами на Донбассе.

Ранее чехи сообщали, что воин из Тршебича погиб в результате попадания минометного снаряда . О других деталях трагедии не сообщается.

В мае около 100 чешских добровольцев получили от президента Милоша Земана разрешение на присоединение к ВСУ, несколько сот он ответил отказом. Сколько чехов сейчас бок о бок с нашими воинами сдерживают российских оккупантов – пока неизвестно.

Война России против Украины: коротко о последних новостях

Бойцы территориальной обороны теперь смогут отправиться в зону боевых действий. Соответствующий законопроект, который Верховная Рада приняла в начале мая, подписал президент Владимир Зеленский.

Российские кафиры продолжают штурмовать Северодонецк, продолжаются уличные бои, враг не прекращает обстрелов. В результате обстрелов завода "Азот" произошла утечка смазочных материалов.

Россияне уже не могут справиться не только с бешеным количеством погибших, но и раненых. Чтобы вернуть в строй хоть какое-то количество оккупантов, враг усилиями госпиталя из Санкт-Петербурга развернет полевой госпиталь в Белгородской области.

Жителям Одессы и области в очередной раз отмечают – россияне активно проходят море, а наши защитники и защитницы предпринимают меры для предотвращения высадки вражеского десанта. К сожалению, некоторые решают рискнуть жизнью ради отдыха, что приводит к трагедии – а Одесщине мужчина взорвался на мине. Следует помнить – игнорирование правил опасно для жизни.

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