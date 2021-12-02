В бригаде сообщили печальную новость: накануне в ее рядах произошла тяжелая потеря – оккупанты убили украинского военного.

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На Донбассе погиб Валерий Геровкин

1 декабря 2021 года на позициях вблизи Новотроицкого погиб солдат Геровкин Валерий Евгеньевич – его убил вражеский снайпер,

– говорится в сообщении.

Трагедия произошла вечером на наблюдательном посту. Без сына осталась мать Анна и отец Евгений.

Что известно о погибшем защитнике

Валерий Геровкин родился 21 июля 1999 года, был родом из Краматорска. У него было среднее специальное образование.

В Вооруженные силы Украины вступил в сентябре 2020 года. В 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр" пехотинец служил около года. Товарищи называли его "Гера".

Он всегда был на позитиве. С ним всегда было легко найти общий язык. Мы могли просто собраться, посидеть за столом, попить вместе чаю, поиграть в игры на телефоне.

– рассказал сослуживец с позывным "Матрос".

Боец – сверстник Валерия, и когда его друг погиб, именно "Матрос" был рядом. Он пытался спасти воина, однако его смерть наступила почти мгновенно.

Товарищи рассказали, что погибший защитник мечтал пойти в армию давно, но хотел закончить учебу. У него была любимая девушка. "Валерий был трудолюбивым и умным парнем. Всегда приходил на помощь своим сослуживцам. Занимался спортом – поднимал гири".

Это была его первая ротация в ООС.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина Валерия Геровкина.



На Донбассе погиб украинский воин Валерий Геровкин / Фейсбук 93-й ОМБр "Холодный Яр"

Текущая ситуация на Донбассе: коротко

В течение суток 1 декабря боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня. Они смертельно ранили бойца ООС.

В тот же день российские наемники дистанционно заминировали Марьинку. Пострадал 41-летний местный житель.

С начала суток 2 декабря оккупанты уже 4 раза нарушали "тишину", дважды били из запрещенного минскими договоренностями оружия.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воина госпитализировали, он в удовлетворительном состоянии.

Текст сообщения 93-й ОМБр "Холодный Яр":

1 декабря 2021 года на позициях вблизи Новотроицкого погиб солдат Геровкин Валерий Евгеньевич – его убил вражеский снайпер. Трагедия произошла вечером на наблюдательном посту.

Валерий родился 21 июля 1999 года, был родом из Краматорска. У него было среднее специальное образование. В ряды Вооруженных сил вступил в сентябре прошлого года, в холодноярской бригаде пехотинец служил около года. Сослуживцы называли его "Гера".

Без сына осталась мать Анна и отец Евгений.

«Он всегда был на позитиве. С ним всегда было легко найти общий язык. Мы могли просто собраться, посидеть за столом, попить вместе чаю, поиграть в игры на телефоне", – рассказал сослуживец с позывным "Матрос". Он – сверстник Валерия, и когда друг погиб, именно "Матрос" был рядом. Он пытался его спасти , впрочем, смерть наступила практически мгновенно.

"Валера мечтал пойти в армию давно, но хотел закончить учебу. Знаю, что у него была любимая девушка – показывал ее фото в телефоне", – отметил "Матрос".

"Валерий был трудолюбивым и умным парнем. Всегда приходил на помощь своим сослуживцам. Занимался спортом – поднимал гири. Это была его первая ротация в ООС", – говорит Виталий, сержант роты, в которой служил погибший.