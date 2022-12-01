Ждем дома: первый депортированный украинец оформил удостоверение для возвращения из России

Незаконно депортированный в Россию украинец 1 декабря оформил удостоверение на возвращение домой. Это первый документ, выдан в рамках экспериментального проекта.

Сотрудники Государственной миграционной службы оформили первое удостоверение на возвращение в Украину депортированного во время полномасштабной войны нашего гражданина. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

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В МВД подчеркнули, что с начала полномасштабного вторжения более 1 000 000 украинцев с временно оккупированных территорий были принудительно депортированы. Захватчики изъяли, похитили или уничтожили документы людей, подтверждающие гражданство нашего государства.

Украинцы, родные которых потеряли украинские документы, стали заложниками и были насильственно вывезены на территорию государства-агрессора, могут обратиться в территориальный орган ГМС и оформить своим родным удостоверение на возвращение в Украину,

– подчеркнули в министерстве.

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Как оформить удостоверение на возвращение из России

В Государственной миграционной службе рассказали, что удостоверения на возвращение в Украину будут оформлять лицам, информация о которых есть в Едином государственном демографическом реестре или информационных системах ГМС. Однако, детям документы оформляют независимо от наличия данных в реестрах.

Предусмотрено, что оформление и передача удостоверений на возвращение в Украину для лиц, принудительно вывезенных на территорию России и потерявших свои документы, может осуществляться без их личного присутствия, а по обращению их близких, законных представителей или Минреинтеграции.

Как оформить удостоверение:

Одному из родителей или другому законному представителю (для граждан в возрасте до 18 лет), а для совершеннолетних – члену семьи нужно обратиться в территориальный орган ГТС;

если у депортированного нет родственников в Украине или они находятся на временно оккупированных территориях, удостоверение возможно оформить по официальному обращению Минреинтеграции в миграционную службу;

после проверки информации в соответствующих реестрах и идентификации лица выдают удостоверение на возвращение в Украину.

Государственная миграционная служба Украины будет делать все возможное для того, чтобы данный экспериментальный проект стал успешным. Чтобы люди, насильно вывезенные в РФ, получили шанс вернуться домой, даже не имея при себе паспортных документов. Надеемся, что удостоверение на возвращение личности в Украину облегчит для них этот нелегкий путь,

– отметили в ГМС.

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Оформление удостоверенияи осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления-анкеты установленного образца. Срок действия документа – до 3 месяцев.