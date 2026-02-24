"Не знали, что говорить": ведущие 24 Канала вспомнили первый эфир 24 февраля 2022 года

Сейчас украинские журналисты уже привыкли работать в условиях полномасштабного вторжения. Однако именно эфир 24 февраля 2022 года они запомнили навсегда – тогда было совсем по-другому, чем обычно.

Об этом 24 Каналу рассказал военкор Сил Обороны Украины Артем Овдиенко, который первым начал эфир в этот день. Несмотря на подготовку к эскалации российской агрессии, ведущие должны были собрать все силы и продолжать информировать население.

Каким был первый этер 24 февраля 2022 года?

По словам военкора Сил Обороны, 24 февраля 2022 года ведущие забыли о любых графиках – новости шли "с колес".

Мы не понимали, как и когда должен начаться эфир. Не знали, что говорить,

– подчеркнул он.

Перед началом полномасштабного вторжения в офисе 24 Канала журналисты не могли предвидеть, что будет. Были предположения об эскалации на Востоке, но не более. В то же время на всякий случай они заблаговременно позаботились о рациях, готовясь к отсутствию интернета и мобильной связи.

Овдиенко добавил, что он же купил себе оружие, но не смог оформить документы на него. Впоследствии на блокпостах из-за этого возникали проблемы во время проверки, но правоохранители узнавали его как ведущего.

Интересно! Ранее о работе 24 февраля 2024 года вспомнила также и вся редакция 24 Канала. Журналисты, которые в то время были на смене, сразу позвонили руководству – с этого момента работа продолжалась круглосуточно, ведь украинцы должны были быстро получать качественную информацию.

Настроения ведущих перед началом полномасштабного вторжения и впоследствии: