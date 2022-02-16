Овдиенко записал видеообращение, в котором подчеркнул, что осуждает насилие. Он сказал, что поскольку является журналистом, то, согласно профессиональной этике, не имеет права брать в руки оружие, но взял.

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Предупреждение для россиян

Овдиенко подчеркнул, что кроме того, что он является журналистом и пацифистом, прежде всего он – украинец. Поэтому он готов с оружием в руках защищать свою Родину от российской агрессии.

Медийщик признал, что держит охотничье ружье, которое куплено за его деньги и не предназначено для войны. Однако это все равно оружие.

И я хотел бы предупредить вас, недорогие россияне, что вам здесь не рады! И украинцы, хоть и пацифисты, но будут сопротивляться,

– подчеркнул журналист.

Заметим, что пацифизм – это идеология осуждения любой войны. Пацифисты отказываются от войны как инструмента внешней политики.

Украинцы будут сопротивляться, смотрите видеообращение Овдиенко:

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