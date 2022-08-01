Чудной план
Не с Украиной, конечно, а с Соединенными Штатами Америки (потому что в их извращенной логике именно США руководят и Украиной, и Европейским Союзом).
Актуальное Как Украина получила большую помощь от маленького балканского друга
Первое судно, которое начало вывозить зерно из Одессы после российской блокады / Фото из фейсбука Александра Кубракова
О главном Нам нужно продержаться минимум до весны
Южные ловушки
Создание ими ударных группировок на юге Украины таким образом имеет несколько целей:
- Шантаж (или прекращение огня, или наступление россии на Николаев – Одессу – Запорожье – Киев – Днепр с Юга).
- Защита оккупированных территорий.
- Подготовка к наступлению, когда желаемые переговоры сорвутся.
Важно – как первое разблокированное судно с украинским зерном отправилось из Одессы: смотрите видео