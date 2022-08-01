Чудной план

Не с Украиной, конечно, а с Соединенными Штатами Америки (потому что в их извращенной логике именно США руководят и Украиной, и Европейским Союзом).

Актуальное Как Украина получила большую помощь от маленького балканского друга

Экспорт зерна из Украины, Одесский порт, война России из Украины
Первое судно, которое начало вывозить зерно из Одессы после российской блокады / Фото из фейсбука Александра Кубракова

О главном Нам нужно продержаться минимум до весны

Южные ловушки

Создание ими ударных группировок на юге Украины таким образом имеет несколько целей:

  1. Шантаж (или прекращение огня, или наступление россии на Николаев – Одессу – Запорожье – Киев – Днепр с Юга).
  2. Защита оккупированных территорий.
  3. Подготовка к наступлению, когда желаемые переговоры сорвутся.

Важно – как первое разблокированное судно с украинским зерном отправилось из Одессы: смотрите видео