Химерний план
Не з Україною, звісно, а зі Сполученими Штатами Америки (бо в їхній збоченій логіці саме США керують і Україною, і Європейським Союзом).
Актуальне Як Україна отримала велику допомогу від маленького балканського друга
Перше судно, яке почало вивозити зерно з Одеси після російської блокади / Фото з фейсбуку Олександра Кубракова
Про головне Нам треба протриматися мінімум до весни
Південні пастки
Створення ними ударних угруповань на півдні України таким чином має декілька сенсів:
- Шантаж (або припинення вогню, або наступ рф на Миколаїв – Одесу – Запоріжжя – Київ – Дніпро з Півдня).
- Захист новоокупованих територій.
- Підготовка до наступу, коли бажані перемовини зірвуться.
Важливо – як перше розблоковане судно з українським зерном вирушило з Одеси: дивіться відео