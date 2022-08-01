Химерний план

Не з Україною, звісно, а зі Сполученими Штатами Америки (бо в їхній збоченій логіці саме США керують і Україною, і Європейським Союзом).

Актуальне Як Україна отримала велику допомогу від маленького балканського друга

Експорт зерна з України, Одеський порт, війна Росії з Україною
Перше судно, яке почало вивозити зерно з Одеси після російської блокади / Фото з фейсбуку Олександра Кубракова

Про головне Нам треба протриматися мінімум до весни

Південні пастки

Створення ними ударних угруповань на півдні України таким чином має декілька сенсів:

  1. Шантаж (або припинення вогню, або наступ рф на Миколаїв – Одесу – Запоріжжя – Київ – Дніпро з Півдня).
  2. Захист новоокупованих територій.
  3. Підготовка до наступу, коли бажані перемовини зірвуться.

Важливо – як перше розблоковане судно з українським зерном вирушило з Одеси: дивіться відео