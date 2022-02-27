Первый российский олигарх выразил слова поддержки Украины
Источник:Financial Times
Миллиардер и совладелец "Альфа-банка" Михаил Фридман призвал российские власти положить конец кровопролитию в Украине. Олигарх родился во Львове.
Фридман осудил агрессивные действия России против Украины и призвал власти России прекратить агрессию против независимой страны.
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Олигарх отметил, что родился во Львове, а у его родителей гражданство Украины.
Я родился в Западной Украине и прожил там до 17 лет. Мои родители – граждане Украины, они живут во Львове, моем любимом городе. Но я провел большую часть своей жизни как гражданин России, строя и развивая бизнес. Я глубоко привязан к украинцам и русским и воспринимаю нынешний конфликт как трагедию для тех и других,
– заявил миллиардер.