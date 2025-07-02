Военный и государственный деятель, первый начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Александр Скипальский рассказал 24 Каналу о своем отношении к нынешним руководителям этих ведомств. А также прокомментировал их деятельность.

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Насколько эффективна работа ГУР и СБУ

По словам генерал-лейтенанта, работа Кирилла Буданова и Василия Малюка действительно очень достойная. Он выразил им поддержку и отметил, что нынешний глава СБУ является едва ли не первым человеком на этой должности, который не боится открыто защищать наши национальные интересы и называться украинцем.

К сожалению, раньше такого мы не видели. Руководителями были неплохие люди, но они могли хитрить, руководствовались другими ценностями и все-таки ближе для них была Москва, а не Запад.

Я очень доволен и рад, что сегодня Служба Безопасности – это не то учреждение, которое было раньше. Это другая спецслужба. Она завозит в Россию не деньги, а дроны со взрывчаткой,

– отметил Александр Скипальский.

То же самое можно сказать о военной разведке. У нее немного длиннее история. Еще предыдущий глава генерал Валерий Кондратюк понимал важность нашей боевой разведки. Сегодня она таковой является.

Я желаю своим младшим коллегам – Кириллу Буданову и Василию Малюку успехов в борьбе с кровожадным врагом, который захотел покорить Украину. Он не понимает, что такое украинское войско, не знает истории,

– сказал первый начальник ГУР МО.

Все победы России со времен Петра І – это заслуга порабощенных украинцев в составе советской армии. Можно посмотреть на Севастополь, Болгарию – там все украинские полки: Черниговский, Волынский, Черкасский.

"Также можем вспомнить Вторую мировую войну и сколько украинцев тогда вывезли. А сегодня Россия замахнулась на государство, которое цементировало их имперскую армию", – отметил Александр Скипальский.

Напомним, 1 июня СБУ провела уникальную операцию "Паутина" на территории России. В результате атаки дронов удалось поразить десятки российских самолетов на четырех аэродромах. Подготовка к этой операции длилась полтора года.