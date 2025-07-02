Військовий і державний діяч, перший начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Олександр Скіпальський розповів 24 Каналу про своє ставлення до теперішніх очільників цих відомств. А також прокоментував їхню діяльність.

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Наскільки ефективна робота ГУР та СБУ

За словами генерал-лейтенанта, робота Кирила Буданова та Василя Малюка справді дуже гідна. Він висловив їм підтримку та наголосив, що теперішній очільник СБУ є чи не першою людиною на цій посаді, яка не боїться відкрито захищати наші національні інтереси та називатися українцем.

На жаль, раніше такого ми не бачили. Керівниками були непогані люди, але вони могли хитрувати, керувалися іншими цінностями й все-таки ближчою для них була Москва, а не Захід.

Я дуже задоволений і радію, що сьогодні Служба Безпеки – це не та установа, яка була раніше. Це інша спецслужба. Вона завозить у Росію не гроші, а дрони з вибухівкою,

– наголосив Олександр Скіпальський.

Те саме можна сказати про військову розвідку. У неї трохи довша історія. Ще попередній очільник генерал Валерій Кондратюк розумів важливість нашої бойової розвідки. Сьогодні вона такою є.

Я бажаю своїм молодшим колегам – Кирилу Буданову та Василю Малюку успіхів у боротьбі з кровожерливим ворогом, який захотів підкорити Україну. Він не розуміє, що таке українське військо, не знає історії,

– сказав перший начальник ГУР МО.

Всі перемоги Росії з часів Петра І – це заслуга поневолених українців у складі радянської армії. Можна подивитися на Севастополь, Болгарію – там всі українські полки: Чернігівський, Волинський, Черкаський.

"Також можемо згадати Другу світову війну та скільки українців тоді вивезли. А сьогодні Росія замахнулася на державу, яка цементувала їхню імперську армію", – наголосив Олександр Скіпальський.

Нагадаємо, 1 червня СБУ провела унікальну операцію "Павутина" на території Росії. Внаслідок атаки дронів вдалося уразити десятки російських літаків на чотирьох аеродромах. Підготовка до цієї операції тривала півтора року.