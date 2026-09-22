В комментарии для 24 Канала Ивано-Франковский областной гидрометцентр рассказал, действительно ли на горе фиксировались зимние явления.

Выпал ли на Пип-Иване первый снег?

Прогнозирование для высокогорных районов области осуществляется, в частности, по данным метеостанции Пожежевская. Она расположена на высоте 1450 метров, тогда как Пип Иван Черногорский возвышается на 2028 метров.

Пип Иван Черногорский – это одна из самых высоких вершин украинских Карпат, ее высота составляет 2028 метров. Перепад высоты составляет более 500 метров, и, соответственно, температуры будут ниже, чем те, которые мы прогнозируем для высокогорья Карпат. Также фазовое состояние осадков будет отличаться,

– пояснили специалисты.

По данным синоптиков, 21 сентября из-за прохождения холодного фронта в области прошли умеренные дожди, а в высокогорье Карпат они были значительными. В частности, на Пожежевской за сутки выпало 18 миллиметров осадков, а максимальная температура составила всего +8 градусов.

В ночь на 22 сентября в область начал поступать холодный арктический воздух с северо-запада. Из-за этого температура в высокогорье Карпат опустилась до +1 градуса, а на Пожежевской за ночь выпало еще 6 миллиметров осадков.

Непосредственных метеорологических наблюдений на Пип-Иване сейчас не проводят. Однако, учитывая разницу в высоте и поступление холодного воздуха, на вершине температура могла быть значительно ниже.

Если на Пожежевской минимальная температура составляла 1 градус, то большая вероятность, что на Пип-Иване осадки выпадали в виде умеренного снега, а температура достигла минусовых значений или составляла около нуля, и образовался снежный покров,

– отметили синоптики.

В то же время, по словам специалистов, снег вряд ли продержится долго. Земля после теплого периода еще недостаточно остыла, поэтому он на вершине может быстро растаять.

Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидается нестабильная погода с дождями, грозами и сильным ветром в ряде регионов. В среду, 23 сентября, значительные осадки охватят южные, центральные, северные и северо-восточные области, а на Западе дожди будут преимущественно небольшими. Местами порывы ветра будут достигать 17–22 метров в секунду.

В четверг, 24 сентября, значительные и местами сильные дожди ожидаются на Севере, а в других областях осадки будут локальными. В пятницу, 25 сентября, дожди сосредоточатся преимущественно на севере и западе страны, при этом дневная температура начнет повышаться.

На выходных осадки сохранятся в западных областях, а в воскресенье небольшие и умеренные дожди пройдут также на севере. Температура воздуха будет постепенно расти: если в середине недели днем будет преимущественно +12...+17 градусов, то в воскресенье местами воздух прогреется до +26.

При этом на Западе в течение всего периода будет прохладнее, чем в других регионах.