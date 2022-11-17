Киев засыпает снегом: власти предупреждают об опасности

Накануне, вечером 16 ноября, в столицу пришел первый снег. Однако красивые фото и видео, а также новогоднее настроение – далеко не все, что принесло резкое изменение погоды.

Местные власти призвали киевлян быть осторожными в связи с ухудшением климатических условий. В ГСЧС предупредили об опасности на дороге.

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Какая ситуация в Киеве из-за выпавшего снега

На сайте КГГА рассказали, что еще с вечера коммунальщики обрабатывают дороги, мосты и тротуары противогололедными реагентами. Из-за мокрого снега и усиления ветра в значительном городе осложнилось движение.

Особое внимание рабочие уделяют спускам и подъемам, брусчатке, лестницам подземных и надземных пешеходных переходов, остановкам общественного транспорта,

– уточняют в КГГА.

Водителей призывают не уезжать в город на автомобилях. Советуют пользоваться общественным транспортом, ведь из-за пробок замедляется работа снегоочистительной техники.

Пешеходам следует носить на одежде светоотражающие элементы. Можно использовать фликеры, чтобы водители могли заметить их в темное время суток.

В ГСЧС отмечают, что на дорогах наблюдается гололедица, кое-где образуется налипание мокрого снега. По прогнозам синоптиков, погода в ближайшие дни будет ухудшаться, поэтому украинцы должны быть осторожны, когда находятся на улице.

Призываем соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице. Водителям советуем воздержаться от поездок за пределы городов,

– говорят спасатели.

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Какая погода в других регионах страны 17 ноября

Зима внезапно подкралась к украинцам. Температура воздуха резко упала, на улице выпал первый снег.

По данным синоптиков, будет снежить 17 ноября до самого вечера . Средняя суточная температура будет составлять +1…-1 градус. Небо над большей частью Украины затянут облака.

Специалисты говорят, что не следует пугаться аномальных похолоданий. Погода, прогнозируемая 17 ноября, – абсолютно нормальная и привычная для этого сезона в Украине.

Добавим, что зимняя погода в ноябре останавливаться не планирует. Далее – понижение температуры до -10 градусов. В частности, 18 ноября температура воздуха опустится до -6...-1 градуса . 19 – 20 ноября станет еще холоднее. То есть похолодание будет происходить постепенно. Уже в выходные столбики термометров покажут в Украине -10...-8 градусов.