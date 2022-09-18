В Украине выпал первый снег: фото заснеженных гор

Хотя за окном в Украине в большинстве своем еще плюсовая температура, в сети появился кадр с первым снегом этой осенью. Выпал он с утра 18 сентября на вершине горы в Карпатах.

Как сообщил в своем фейсбуке Черногорский горный поисково-спасательный пост, первый снег выпал на горе Поп Иван Черногорский. Еще вчера гору окутал туман и шел только дождь.

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Первый снег в Карпатах

Изменения погодных условий связаны с перемещением активного циклона. Синоптики предупреждали, что в Карпатах 18 сентября будет сильный дождь с мокрым снегом, при этом количество осадков составит 40-50 миллиметров. А на высокогорье Карпат возможно образование снежного покрова высотой 3 – 5 сантиметров.

По состоянию на 08:15, температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский -1 градус, а видимость ограничена. Снег все еще падает.



Первый снег в Карпатах / Фото с фейсбук-страницы "Черногорский горный поисково-спасательный пост"

Первый снег в Украине: что происходит в областях

Прохладную погоду синоптики обещают и в большинстве областей Украины. Да, государство накроют сильные дожди и грозы, а шквальный ветер будет достигать 15 – 20 метров в секунду. Днем дожди отступят только из южных областей.

В Закарпатье, Прикарпатье, в западных, северных и центральных областях выпадет 20 – 30 миллиметров дождя. Поэтому объявили I уровень опасности, желтый.

Зимнюю погоду в западных областях обещают в ноябре. Первый снег, по прогнозам синоптиков, накроет в начале ноября Львов, затем Тернополь и Ивано-Франковск.

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