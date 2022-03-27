Первый свободный вечер в Тростянце: первые кадры из освобожденного города

Вооруженные Силы Украины освободили Тростянец на Сумщине от российских оккупантов. Благодаря этому люди впервые встретили вечер свободными от России.

Информацию о вечере в свободном городе рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. В частности, он предупредил, что в городе пока почти нет связи.

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День, которого ждали все мы, день которого ждал весь Ахтырский район, Тростянецкая и Боромлянская общины! События, за которые болел весь мир!

– прокомментировал освобождение города глава ОВА.

Дмитрий Живицкий вспомнил, что 26 марта Вооруженные Силы Украины совместно с местными жителями освободили Тростянец и Боромлю.

Сразу после освобождения власти привезли людям лекарства, продуктовые наборы, предметы гигиены, детское питание и подгузники.

Кроме того, Дмитрий Живицкий добавил, что:

пока в городе почти нет связи, поэтому сообщать о раздаче гумпомощи будут из машин спасателей с громкоговорителем;

власть работает над тем, чтобы восстановить жизнь в городе как можно скорее. К сожалению, до сих пор заминирована больница и другие объекты по городу. Поэтому он призвал всех жителей Тростянца быть максимально осторожными, а о подозрительных предметах сообщать военным;

людей без жилья 17 марта эвакуируют в более безопасные места;

вывезут также раненых, нуждающихся в помощи врачей.

Энергетики, коммунальщики и спасатели приступят к работе после разминирования территории.

В Тростянце живет мой родной дядя. Я все еще не знаю что с ним…

– сообщил Дмитрий Живицкий.

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Город Тростянец в Сумской области после освобождения / Фото из телеграма Дмитрия Живицкого

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