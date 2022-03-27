Первый свободный вечер в Тростянце: первые кадры из освобожденного города
Источник:телеграм Дмитрия Живицкого
Вооруженные Силы Украины освободили Тростянец на Сумщине от российских оккупантов. Благодаря этому люди впервые встретили вечер свободными от России.
Информацию о вечере в свободном городе рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. В частности, он предупредил, что в городе пока почти нет связи.
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День, которого ждали все мы, день которого ждал весь Ахтырский район, Тростянецкая и Боромлянская общины! События, за которые болел весь мир!
– прокомментировал освобождение города глава ОВА.
Дмитрий Живицкий вспомнил, что 26 марта Вооруженные Силы Украины совместно с местными жителями освободили Тростянец и Боромлю.
Сразу после освобождения власти привезли людям лекарства, продуктовые наборы, предметы гигиены, детское питание и подгузники.
Кроме того, Дмитрий Живицкий добавил, что:
- пока в городе почти нет связи, поэтому сообщать о раздаче гумпомощи будут из машин спасателей с громкоговорителем;
- власть работает над тем, чтобы восстановить жизнь в городе как можно скорее. К сожалению, до сих пор заминирована больница и другие объекты по городу. Поэтому он призвал всех жителей Тростянца быть максимально осторожными, а о подозрительных предметах сообщать военным;
- людей без жилья 17 марта эвакуируют в более безопасные места;
- вывезут также раненых, нуждающихся в помощи врачей.
Энергетики, коммунальщики и спасатели приступят к работе после разминирования территории.
В Тростянце живет мой родной дядя. Я все еще не знаю что с ним…
– сообщил Дмитрий Живицкий.
Первый вечер в Тростянце после освобождения: смотрите видео
Город Тростянец в Сумской области после освобождения / Фото из телеграма Дмитрия Живицкого
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