Інформацію про вечір у вільному місті розповів глава Сумської ОВА Дмитро Живицький. Зокрема він попередив, що у місті поки ще майже немає зв'язку.

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День, якого чекали усі ми, день якого чекав увесь Охтирський район, Тростянецька та Боромлянська громади! Події, за які вболівав увесь світ!

– прокоментував звільнення міста міста глава ОВА.

Дмитро Живицький пригадав, що 26 березня Збройні Сили України спільно з місцевими мешканцями звільнили Тростянець та Боромлю.

Відразу після звільнення влада привезла людям ліки, продуктові набори, предмети гігієни, дитяче харчування та підгузки.

Окрім того, Дмитро Живицький додав, що:

поки у місті майже немає зв'язку, тому повідомляти про роздачу гумдопомоги будуть з машин рятувальників із гучномовцем ;

; влада працює над тим, щоб відновити життя у місті якомога швидше. На жаль, досі замінована лікарня та інші об'єкти по місту. Тому він закликав усіх мешканців Тростянця бути максимально обережними, а про підозрілі предмети повідомляти військовим;

людей без житла 17 березня евакуюють в більш безпечні місця;

вивезуть також поранених, які потребують допомоги лікарів.

Енергетики, комунальники та рятувальники почнуть роботу після розмінування території.

У Тростянці живе мій рідний дядько. Я досі не знаю що з ним…

– повідомив Дмитро Живицький.

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Місто Тростянець на Сумщині після звільнення / Фото з телеграму Дмитра Живицького

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