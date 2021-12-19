Первый в Украине пациент с Омикроном уже болел коронавирусом

Главный инфекционист рассказала подробности о первом в Украине пациенте с Омикроном. Выяснилось, что мужчина болеет коронавирусом уже не в первый раз.

Такой информацией поделилась заслуженный врач Ольга Голубовская. По ее словам, новый штамм у мужчины обнаружили благодаря правильно собранному эпидемиологическому анамнезу.

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Пациент заразился повторно

41-летний мужчина лечился в частной клинике "Оберег". Поскольку течение заболевания у пациента было легким, ему отпустили из стационара домой. Украинец уже болел COVID-19 в 2021 году, но заразился снова. К медикам мужчина обратился после того, как у него повысилась температура. Накануне он вернулся из-за границы, а именно – из ОАЭ.

Это может быть не первый случай

Теперь пациент будет продолжать лечение на дому. "Ему предоставили все рекомендации. Будем наблюдать, чем все это закончится", – отметила Голубовская. По ее мнению, это не первый случай Омикрона в Украине. Впрочем, врач призвала не паниковать. Ведь хоть этот штамм и заразнее, но не приводит к значительным осложнениям.

Наоборот, все случаи довольно легкие. Мы видим, что болеют и пациенты, которые имеют очень высокий уровень антител. Впрочем, они не переносят болезнь не тяжело,

– заметила инфекционист.

И выразила надежду, что такая тенденция будет сохраняться и дальше. Главное, чтобы не фиксировали новые мутации вируса. Голубовская также уверена, что COVID-19 имеет все шансы "перерасти в вирус гриппа".