Первый в Украине пациент с Омикроном уже болел коронавирусом
Источник:УНН
Главный инфекционист рассказала подробности о первом в Украине пациенте с Омикроном. Выяснилось, что мужчина болеет коронавирусом уже не в первый раз.
Такой информацией поделилась заслуженный врач Ольга Голубовская. По ее словам, новый штамм у мужчины обнаружили благодаря правильно собранному эпидемиологическому анамнезу.
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Пациент заразился повторно
41-летний мужчина лечился в частной клинике "Оберег". Поскольку течение заболевания у пациента было легким, ему отпустили из стационара домой. Украинец уже болел COVID-19 в 2021 году, но заразился снова. К медикам мужчина обратился после того, как у него повысилась температура. Накануне он вернулся из-за границы, а именно – из ОАЭ.
Это может быть не первый случай
Теперь пациент будет продолжать лечение на дому. "Ему предоставили все рекомендации. Будем наблюдать, чем все это закончится", – отметила Голубовская. По ее мнению, это не первый случай Омикрона в Украине. Впрочем, врач призвала не паниковать. Ведь хоть этот штамм и заразнее, но не приводит к значительным осложнениям.
Наоборот, все случаи довольно легкие. Мы видим, что болеют и пациенты, которые имеют очень высокий уровень антител. Впрочем, они не переносят болезнь не тяжело,
– заметила инфекционист.
И выразила надежду, что такая тенденция будет сохраняться и дальше. Главное, чтобы не фиксировали новые мутации вируса. Голубовская также уверена, что COVID-19 имеет все шансы "перерасти в вирус гриппа".Обратите внимание! Согласно новым исследованиям в ЮАР, инфицированные Омикроном в 11 раз реже (лишь 1,7%) нуждаются в госпитализации, чем инфицированные Дельтой.