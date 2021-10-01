Первый украинец в истории, которому удалось сделать подобное, – Кривенко в Harlem Globetrotters

YouTube-блогер, двукратный чемпион мира по данкам, один из самых известных украинских баскетболистов в мире Дмитрий Кривенко, также известный как Smoove, рассказал о том, как ему удалось впервые в истории украинского баскетбола попасть в состав американской выставочной команды Harlem Globetrotters.

К слову, она состоит из лучших баскетболистов мира.

"Моя мечта сбылась, друзья: я попал в команду Harlem Globetrotters. Я первый украинец в истории, которому удалось сделать подобное", – сказал он.

В рамках проекта "Робимо українське", подготовленного группой компаний Метинвест к своему пятнадцатилетию, Кривенко рассказал, что играть в баскетбол он начал с детства, тренируясь на маленьких площадках его родного промышленного украинского поселка Слобожанское.

Я начал играть, когда был еще совсем маленький. И я помню себя в 6 лет уже с мячом. Я играл со старшими. Вот конкретно со старшим братом и с папой. Мы даже играли в одной команде. Увидел по телевизору NBA, увидел какие-то баскетбольные рекламы, и это меня зарядило заниматься не просто баскетом, а и какими-то шоу-штуками: фристайлом, данками. Просто зажгло во мне именно эту настоящую любовь,

– рассказал спортсмен.

Именно на конкурсе в Лондоне началась профессиональная карьера Кривенко, как данкера. Там он и подписал свой первый контракт, после чего начал выступать на международных соревнованиях, занимая призовые места. Сначала Дмитрий получил первую международную победу в Великобритании, впоследствии стал первым чемпионом мира по данкам по версии FIBA и взял свою вторую золотую медаль.

Сегодня украинский спортсмен несмотря на баскетбол занимается и социальными проектами. Он вдохновляет молодых украинцев заниматься баскетболом и, по его примеру, становиться чемпионами.