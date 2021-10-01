До слова, Harlem Globetrotters складається з кращих баскетболістів світу.

"Моя мрія збулася, друзі: я потрапив в команду Harlem Globetrotters. Я перший українець в історії, якому вдалося зробити подібне", – сказав він.

В рамках проєкту "Робимо українське", підготовленого групою компаній Метінвест до свого п'ятнадцятиріччя, Кривенко розповів, що грати в баскетбол він почав з дитинства, тренуючись на маленьких майданчиках його рідного промислового українського селища Слобожанське.

Я почав грати, коли був ще зовсім маленький. І я пам'ятаю себе в 6 років вже з м'ячем. Я грав зі старшими. Ось конкретно зі старшим братом і з татом. Ми навіть грали в одній команді. Побачив по телевізору NBA, побачив якісь баскетбольні реклами, і це мене зарядило займатися не просто баскетом, а і якимись шоу-штуками: фрістайлом, данками. Просто запалило в мені саме цю справжню любов,

– розповів спортсмен.

Саме на конкурсі в Лондоні почалася професійна кар'єра Кривенка, як данкера. Там він і підписав свій перший контракт, після чого почав виступати на міжнародних змаганнях, займаючи призові місця. Спершу Дмитро отримав першу міжнародну перемогу у Великобританії, згодом став першим чемпіоном світу за данками за версією FIBA і взяв свою другу золоту медаль.

Сьогодні український спортсмен попри баскетбол займається й соціальними проєктами. Він надихає молодих українців займатися баскетболом і, за його прикладом, ставати чемпіонами.

Відеопроєкт "Робимо українське" компанії Метінвест – це серіал про українців, які, створюючи щось унікальне, прославляють нашу країну за кордоном. Раніше в рамках проєкту були розказані історії генерального директора Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" Андрія Халпахчі, чемпіона світу з вищого пілотажу Тимура Фаткулліна, винахідників Максима Гавриленка та Євгена Еріка, а також архітектора Сергія Махна.