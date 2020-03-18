Первый день без метро: Киев стоит в пробках – карта

С вечера 17 марта в Киеве не работает метро, поэтому вся пассажирская нагрузка легла на маршрутки, троллейбусы, трамваи и частные авто. Ожидаемо, что Киев утром сковали пробки.

Наиболее проблематично добраться с правого берега. Об этом свидетельствуют онлайн-данные из сервиса Google.maps.

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В направлении закрытой ныне красной ветки метро сейчас сплошные пробки. Стоят ряды авто на мосту Патона, Броварском проспекте и Дарницком мосту.



Направление вдоль красной ветки в пробках / Скриншот с google.maps



Где пролегает красная ветка метро / Изображение metro.kiev.ua

На развязке Набережное шоссе – бульвар Дружбы народов, мост Патона также большое скопление авто. Похожая ситуация и на проспекте Бажана вдоль зеленой ветки: авто стоят от Позняков до въезда на Южный мост.

Смотрите карту пробок вдоль зеленой ветки метро в Киеве

Ограничения для транспорта в Киеве: коротко