Первый день без метро: Киев стоит в пробках – карта
С вечера 17 марта в Киеве не работает метро, поэтому вся пассажирская нагрузка легла на маршрутки, троллейбусы, трамваи и частные авто. Ожидаемо, что Киев утром сковали пробки.
Наиболее проблематично добраться с правого берега. Об этом свидетельствуют онлайн-данные из сервиса Google.maps.
Узнайте Как передвигаться в Киеве, если закрыли метро: перечень троллейбусов, маршруток и трамваев
В направлении закрытой ныне красной ветки метро сейчас сплошные пробки. Стоят ряды авто на мосту Патона, Броварском проспекте и Дарницком мосту.
Направление вдоль красной ветки в пробках / Скриншот с google.maps
Где пролегает красная ветка метро / Изображение metro.kiev.ua
На развязке Набережное шоссе – бульвар Дружбы народов, мост Патона также большое скопление авто. Похожая ситуация и на проспекте Бажана вдоль зеленой ветки: авто стоят от Позняков до въезда на Южный мост.
Смотрите карту пробок вдоль зеленой ветки метро в Киеве
Ограничения для транспорта в Киеве: коротко
- С 23:00 в Киеве не работает метро. Оно будет закрыто минимум до 3 апреля.
- Согласно постановлению Кабмина, в городские маршрутки троллейбусы должны пускать не больше 10 человек. В трамваи – не больше 20.
- В КГГА решили, что людей без медицинских масок не будут пускать в общественный транспорт.
- Контролировать соблюдение этих карантинных ограничений должны спецгруппы из полицейских и работников Госпродпотребслужбы.
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