Пес Патрон несет службу вместе с ГСЧС: уже обезвредил 90 взрывоопасных предметов

19 марта 2022 , 22:02
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Источник:

ГСЧС в телеграме

Бороться с российскими оккупантами помогают даже домашние питомцы. Примером является собака Патрон, служащая в ГСЧС.

В ГСЧС говорят, что Патрон работает вместе с черниговскими пиротехниками. Они называют собаку талисманом. 

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Новости от Патрона! Наша воинственная собачка – талисман черниговских пиротехников продолжает нести службу,
– говорят в ГСЧС.

Спасатели сообщили, что с начала войны он вместе с саперами обезвредил около 90 взрывоопасных предметов. Спасатели поблагодарили Патрона.

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Автор: Оксана Княжик