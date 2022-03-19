Пес Патрон несет службу вместе с ГСЧС: уже обезвредил 90 взрывоопасных предметов
19 марта 2022 , 22:02Читати новину українською
Источник:ГСЧС в телеграме
Бороться с российскими оккупантами помогают даже домашние питомцы. Примером является собака Патрон, служащая в ГСЧС.
В ГСЧС говорят, что Патрон работает вместе с черниговскими пиротехниками. Они называют собаку талисманом.
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Новости от Патрона! Наша воинственная собачка – талисман черниговских пиротехников продолжает нести службу,
– говорят в ГСЧС.
Спасатели сообщили, что с начала войны он вместе с саперами обезвредил около 90 взрывоопасных предметов. Спасатели поблагодарили Патрона.
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