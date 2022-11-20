Первый в истории: собачка-сапер Патрон получил титул "Пса доброй воли" от ЮНИСЕФ

Собака-сапер Патрон получил титул "Пса Доброй Воли" от ЮНИСЕФ в Украине. Он ведь – настоящий друг детей, который не только защищает их от мин, но и помогает поддерживать психическое здоровье.

К Всемирному дню ребенка Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и представители Патрона подписали Меморандум о сотрудничестве. В мероприятии приняла участие и сама собачка.

Интересно "Став кинозвездой": собачку-саперу Патрону присудили премию на Каннском кинофестивале

Патрон и ЮНИСЕФ будут сотрудничать

Документ, подписанный представителями ЮНИСЕФ и Патрона, углубляет сотрудничество фонда и известной собачки-сапера в поддержке психического здоровья детей и популяризации темы минного образования и безопасности. Детский фонд ООН и Патрон будут сотрудничать, информируя украинцев про:

риски взрывоопасных предметов,

уменьшение рисков чрезвычайных ситуаций из-за войны войны,

поддержку ментального здоровья и психосоциальную поддержку детей, подростков, молодежи, их опекунов и педагогов.

Нет ребенка в Украине, который бы не знал про Пса Патрона. Патрон завоевал доверие и сердца всех украинцев, и совместно с ЮНИСЕФ Патрон будет продвигать крайне важные вещи для украинского общества, такие как минное просвещение и психическое здоровье,

– заметил глава Детского фонда ООН в Украине Мурат Шахин.

Он добавил, что благодаря своим владельцам Патрон как никто другой знает все о взрывоопасных предметах, заминированных полях и местах, а также постоянно приобщается к активностям минного просвещения.

"Также он умеет подбодрить, искренне посочувствовать, с чувством юмора утешить. Наблюдать и общаться с ним – это помогает не только малышам, но и взрослым преодолеть стресс и поднять настроение", – подытожил Шахин.

Смотрите фото с мероприятия / Фото ГСЧС

В рамках сотрудничества уже запустили разработку в технологии дополненной реальности AR инстаграмм-маску с Патроном. Песик станет помощником для детей и подростков, который будет ежедневно давать советы и подсказки по обучению.

С помощью мультипликационного, интерактивного, ненавязчивого и доступного для детей формата Патрон поможет донести до детей самое важное ментальное здоровье и минную безопасность. Это необходимо для того, чтобы:

облегчить влияние войны и ограничений в общении со сверстниками на психическое здоровье детей,

предотвратить опасные ситуации, связанные с взрывоопасными остатками войны.

К теме – пес Патрон рассказал о кассетных боеприпасах: смотрите видео