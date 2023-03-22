Китай накрыли рекордные песчаные бури: вокруг ничего не видно

Пекин и несколько северных провинций Китая накрыла мощная песчаная буря. В регионе появились густые облака оранжевой пыли.

Это привело к загрязнению воздуха до опасного уровня. О последствиях рассказали государственные метеорологические органы.

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Китай накрыли песчаные бури

Согласно данным Пекинского центра мониторинга экологической среды, плотные облака объяли столицу Китая, где значительно загрязнился воздух. Загрязнение может проникнуть через нос и попасть в легкие, что вредно влияет на здоровье.

Метеорологические службы в Пекине предупредили людей не выходить на улицу для физических упражнений и других видов деятельности, а также попросили водителей снизить скорость из-за плохой видимости.



Песчаная буря в Китае / фото CNN

По данным Пекинского центра мониторинга, это "самая сильная песчаная буря в этом году". Концентрация твердых частиц воздуха примерно в 37 раз превысила установленную в КНР норму.

Отмечается, что весной в Пекине регулярно встречаются песчаные бури, а смог усиливается ростом промышленной деятельности и быстрой вырубкой лесов на севере Китая.

Согласно данным китайских синоптиков, нынешняя песчаная буря началась 21 марта в Монголии и постепенно продвигалась к центральному и восточному Китаю. Отсутствие осадков и слабый ветер также означали, что частицы песка занеслись в страну.



В Китае плохая видимость из-за песчаной бури / фото CNN

Турцию накрыли мощные наводнения после серии смертельных землетрясений

Недавно в Турции проливные дожди повлекли за собой наводнения во многих районах города Шанлыурфа. В результате этого затопило десятки домов и предприятий.

В результате непогоды пострадали такие районы:

Северек,

Хилван,

Суруч,

Вираншехир,

центр города Шанлыурфа.

Также в результате сильного дождя в центре города и его районах затопило сельскохозяйственные угодья.