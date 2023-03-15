Предварительно, сильные ливни будут продолжаться и завтра, 16 марта. Поэтому на один день приостановили учебу в школах и других образовательных учреждениях.

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Турцию накрыли наводнения

Из-за наводнений затопило отделение неотложной помощи учебно-исследовательской больницы Шанлыурфа – пациентов переместили на верхние этажи.

В результате непогоды пострадали такие районы:

Северек,

Хилван,

Суруч,

Вираншехир,

центр города Шанлыурфа.

Некоторых местных жителей пришлось эвакуировать из их домов и рабочих мест. А на дорогах было затруднено движение транспорта и образовались пробки.

В результате сильного дождя в центре города и его районах также затопило сельскохозяйственные угодья.

Поскольку сильный ливень будет продолжаться в нашем городе сегодня и завтра, учеба во всех школах в нашей провинции была приостановлена на один день. А государственные служащие отправлены в административный отпуск,

– рассказали в Офисе губерантора Шанлыурфы.

Последствия наводнения в Турции / фото CNN TÜRK Haber

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