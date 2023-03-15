Попередньо, сильні зливи триватимуть і завтра, 16 березня. Через це на один день призупинили навчання у школах та інших освітніх закладах.
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Туреччину накрили повені
Через повені затопило відділення невідкладної допомоги навчально-дослідної лікарні Шанлиурфа – пацієнтів перемістили на верхні поверхи.
Внаслідок негоди постраждали такі райони:
Сіверек,
Хілван,
Суруч,
Віраншехір,
- центр міста Шанлиурфа.
Деяких місцевих мешканців довелося евакуювати з їхніх будинків та робочих місць. А на дорогах був ускладнений рух транспорту і виникли затори.
Внаслідок сильного дощу в центрі міста та його районах також затопило сільськогосподарські угіддя.
Оскільки сильна злива триватиме в нашому місті сьогодні та завтра, навчання у всіх школах в нашій провінції було призупинено на один день. А державних службовців відправлено в адміністративну відпустку,
– розповіли в Офісі губерантора Шанлиурфи.
Наслідки повені у Туреччині / фото CNN TÜRK Haber
Стихійні лиха у Туреччині
- 6 лютого на Півдні Туреччини сталися потужні землетруси, найсильніший із яких магнітудою 7,8.
- 23 лютого у Туреччині також відбувся землетрус в одному з найбільш постраждалих від попередніх землетрусів регіонів – у Хатаї.
- У провінції Коньї 24 лютого зафіксували землетрус магнітудою 4,3.
- Також 27 лютого у турецькій провінції Малатья стався новий землетрус магнітудою 5,6. Відомо, що одна людина загинула, а 69 – отримали поранення.
- До речі, геологи попередили про ще один потужний землетрус у Туреччині. Він може статися у Стамбулі.