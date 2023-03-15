Попередньо, сильні зливи триватимуть і завтра, 16 березня. Через це на один день призупинили навчання у школах та інших освітніх закладах.

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Туреччину накрили повені

Через повені затопило відділення невідкладної допомоги навчально-дослідної лікарні Шанлиурфа – пацієнтів перемістили на верхні поверхи.

Внаслідок негоди постраждали такі райони:

Сіверек,

Хілван,

Суруч,

Віраншехір,

центр міста Шанлиурфа.

Деяких місцевих мешканців довелося евакуювати з їхніх будинків та робочих місць. А на дорогах був ускладнений рух транспорту і виникли затори.

Внаслідок сильного дощу в центрі міста та його районах також затопило сільськогосподарські угіддя.

Оскільки сильна злива триватиме в нашому місті сьогодні та завтра, навчання у всіх школах в нашій провінції було призупинено на один день. А державних службовців відправлено в адміністративну відпустку,

– розповіли в Офісі губерантора Шанлиурфи.

Наслідки повені у Туреччині / фото CNN TÜRK Haber

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