Песчаная буря, ливни и ураган: Египет накрыла мощная непогода

В Египте 20 ноября началась песчаная буря. Кроме того, часть страны накрыли ливни и ураган. В результате в десяти провинциях не работают школы.

Непогода царит на египетском побережье Средиземного моря. Там идут сильные дожди и дует мощный ветер.

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Пыльная буря в Египте

Песчаную бурю 20 ноября зафиксировали на расстоянии 90 километров к северо-западу от Каира. В частности, в городе Файюм песочная пыль привела к ухудшению видимости.

Из-за песчаной бури в десяти провинциях Египта закрыли школы, в которых проходят воскресные занятия.

Последствия ливней и штормового ветра

К негативным последствиям привели и ливни, которые сопровождались ураганным ветром.

В Александрии и ряде других городов затопило несколько улиц, там затруднено движение автомобилей. Каир также оказался под влиянием дождевого фронта, однако коммунальные службы в большинстве районов справились с осадками.

В то же время в Каире и Гизе власти отменили занятия в школах в воскресенье. Университеты будут решать вопросы с проведением занятий индивидуально.

Непогода в Египте: Фото из твиттеров Terror Alarm, Archaeology & Art, Egyptian Streets

Египет накрыла мощная непогода: смотрите видео

В стране песчаная буря и ливни: смотрите видео