Пешком направлялся в Польшу на заработки: в горах Закарпатья поймали горе-отца

В селе Верховина-Быстрая на Закарпатье правоохранители задержали 41-летнего харьковчанина. Мужчина хотел незаконно пересечь границу и попасть в Польшу.

Пограничники Чопского отряда обследовали территорию. Вблизи села Верховина-Быстрая Ужгородского района они заметили мужчину с туристическим снаряжением, который шел в сторону границы.

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Мужчина пытался попасть в Польшу

Правоохранители задержали 41-летнего мужчину. Выяснилось, что он добирался из Харькова во Львов разными видами транспорта, а из Волосянки шел на Закарпатье пешком. Ориентиром для него служил навигатор в мобильном приложении.

За границу он не мог попасть из-за неуплаты алиментов

Также правонарушитель признался, что его временно ограничили в праве выезда за границу. Все потому, что он не выполнял решение суда об уплате алиментов.

Мужчина проложил себе маршрут через пограничную Лубню в направлении Польши. Более того – он даже приобрел онлайн-билет на автобус из первого польского села Устшики-Гурне в город Сянок. Там нарушитель надеялся устроиться на работу.

В результате на мужчину был составлен административный протокол.

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