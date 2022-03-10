Пешком не весело ходить, с техникой совсем туго, – Ким о попытках оккупантов идти на Николаев

Глава Николаевской ОВА в очередной раз высмеял потуги оккупантов захватить город. Виталий Ким рассказал, что вражескому войску приходится пешком идти от самого Херсона.

В своем новом видеообращении Виталий Ким рассказал о ситуации на военном фронте. В частности он отметил, что у россиян серьезные проблемы с техникой, ведь в Николаев из Херсона они вынуждены идти пешком.

Читайте также Подло стреляют по жилым кварталам, – Ким о ситуации в Николаеве и как будут защищать город

Оккупанты преодолевают десятки километров пешком

Часть оккупантов пешком шла из Херсона сюда. Не знаю, правда, кто дошел. Пешком не весело ходить, с техникой совсем туго,

– отметил Ким.

Он также добавил, что наша авиация разбомбила колонну оснащения, которая подходила, а также удалось посбивать часть танков.

Кроме того, глава Николаевской ОВА отметил, что его попросили не рассказывать о потерях оккупантов. Это позволит вражеским войскам не перестраивать свои планы. Хотя, какие там могут быть планы? Скорее сбежать в лес?

О причиненных убытках я буду рассказывать с задержкой на день, когда информация уже будет неактуальной для оккупантов,

– добавил он.

Виталий Ким подчеркнул, что ущерб, нанесенный врагу за ночь, – приличный. Более того, область продолжает коллекционировать технику оккупантов.

Смотрите видеообращение Виталия Кима, главы Николаевской ОВА:

Это интересно – Вторая армия мира... с конца – смотрите видео:

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!