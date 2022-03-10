У своєму новому відеозверненні Віталій Кім розповів про ситуацію на воєнному фронті. Зокрема він зазначив, що росіяни мають неабиякі проблеми з технікою, адже до Миколаєва з Херсона вони вимушені йти пішки.

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Окупанти долають десятки кілометрів пішки

Частина окупантів пішки йшла з Херсону сюди. Не знаю, правда, хто дійшов. Пішки не весело ходити, з технікою зовсім туго,

– зазначив Кім.

Він також додав, що наша авіація розбомбила колону оснащення, яка підходила, а також вдалося позбивати частину танків.

Крім того, очільник Миколаївської ОВА зазначив, що його попросили не розповідати про втрати окупантів. Це дозволить ворожим військам не перебудовувати свої плани. Хоча, які там можуть бути плани? Швидше втекти в ліс?

По завданих збитках я буду розповідати з затримкою на день, коли інформація вже буде неактуальною для окупантів,

– додав він.

Віталій Кім підкреслив, що збитки, завдані ворогові за ніч, – пристойні. Ба більше, область продовжує колекціонувати техніку окупантів.

Дивіться відеозвернення Віталія Кіма, глави Миколаївської ОВА:

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