О ситуации в Донецкой области рассказал председатель ОВА Павел Кириленко в эфире всеукраинского телемарафона. Он подчеркнул, что российская пропаганда производит очень много фейков.

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В Песках сейчас – "очень горячо"

Эти фейки направлены либо на население оккупированных территорий, либо на зазомбированное население России. Уже вроде и Славянск под контролем, и они на подходе к Краматорску. Но я четко знаю, что в Песках – очень горячо, однако населенный пункт – под нашим контролем,

– объяснил Кириленко.

Профессиональное командование ВСУ принимает все меры, чтобы планы врага не были реализованы. россияне хотят, завладев Песками, обойти Авдеевку. Все эти замыслы оккупантов прекрасно понятны украинским военным, поэтому обустраивают дополнительные фортификационные сооружения и усиливают оборону.

Авдеевку россияне просто уничтожают

Кириленко отметил, что в Авдеевке нет ни одного уцелевшего здания. Каждая повреждена вражескими снарядами. Обстрелы здесь продолжаются круглосуточно. Также под огнем Бахмут, Северск и Соледар.

россияне довольно близко к городу Бахмут. При этом давайте не забывать, что Луганщина еще не полностью под контролем врага. Из приближенных сел Луганщины враг пытается прорваться в Бахмут,

– отметил Кириленко.

По городу бьют и ракетами, и по артиллерии и авиации. При этом реализовывать свои планы оккупантам не удается.

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Что происходит на Бахмутском и Авдеевском направлениях

Именно в этих направлениях враг сосредоточил главные усилия. россияне используют штурмовую и армейскую авиацию.

Наступление оккупантов на направлениях Яковлевка – Вершина и Кодема – Зайцево украинские военные отбили.

У Бахмута бои продолжаются.

Враг пробовал также наступать у Лозового – Невельского, тоже безуспешно.

Смотрите видео, какая ситуация сейчас на фронте: