Пески – под контролем Украины: в ВСУ опровергли ложь россиян и описали актуальную ситуацию

В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты уже врут о якобы захвате Песков, однако на самом деле они остаются под контролем Украины.

Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, сообщает 24 канал . По его словам, ситуация в Донецкой области остается напряженной и там продолжаются тяжелые бои.

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оккупанты пытаются штурмовать Пески

Сергей Череватый подчеркнул, что Пески – под контролем Вооруженных Сил Украины. Ситуация там трудная и продолжаются интенсивные бои. Ночью 14 августа россияне снова попытались штурмовать поселок.

В то же время, захватчики уже неделю врут о том, что они якобы полностью контролируют Пески.

Кроме Песков есть еще несколько горячих точек. В частности, оккупанты пытаются штурмовать Красногоровку, возле Первомайского продолжаются бои, а 13 августа враг снова попытался идти в наступление на Марьинку.

Какова цель оккупантов

Пески являются фактически пригородом временно оккупированного Донецка. Сергей Череватый объяснил, что в течение почти полугода мы наблюдаем, как вооруженные силы россии превращаются в бессилие, потому что враг не может захватить этот поселок.

То, что Пески под контролем Украины являются показателем несокрушимости и прочности Вооруженных Сил Украины, что очень не нравится оккупантам. Кроме того, после захвата лисичанского россияне не имеют больше никаких достижений на фронте. В то же время Череватый подчеркнул, что и "успех" россиян в Лисичанске только является результатом тактического отступления ВСУ, которое помогло перегруппироваться нашим военным и наносить больше потерь врагу.